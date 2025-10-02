https://1prime.ru/20251002/aktsii-863092240.html

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,57%

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,57% - 02.10.2025

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,57%

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,57%, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,57%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,57%, до 2632,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,28%, до 1071,74 пункта, долларовый РТС повысился на 0,03%, до 1023,54 пункта.

