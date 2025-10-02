Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/aliev-863079905.html
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы - 02.10.2025, ПРАЙМ
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили вопросы энергобезопасности Европы, сообщает пресс-служба Алиева. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:34+0300
2025-10-02T15:34+0300
мировая экономика
азербайджан
италия
европа
югк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили вопросы энергобезопасности Европы, сообщает пресс-служба Алиева. В четверг в Копенгагене в рамках 7-го саммита "Европейского политического сообщества" состоялась встреча Алиева с Мелони. "На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются на основе всестороннего стратегического партнерства, и в этом контексте подчеркнут недавний успешный официальный визит президента Италии в Азербайджан, а также в рамках этого визита открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку. Стороны также обсудили вопросы по энергобезопасности Европы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы Алиева, в ходе беседы было затронуто "успешное сотрудничество Азербайджана и Италии в энергетической сфере". "В ходе встречи Мелони отметила, что Азербайджан вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Италии. Также была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, культуры, гуманитарной сферы и других сферах", - отмечается в сообщении. Проект Южного газового коридора (ЮГК) предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки месторождения Шах-Дениз и расширение Южнокавказского газопровода.
https://1prime.ru/20251001/aliev--863031010.html
азербайджан
италия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f106d9f8c6fcbe18ef7ea1d07001a053.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, азербайджан, италия, европа, югк
Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, ЮГК
15:34 02.10.2025
 
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы

Алиев обсудил с Мелони вопросы энергобезопасности Европы

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили вопросы энергобезопасности Европы, сообщает пресс-служба Алиева.
В четверг в Копенгагене в рамках 7-го саммита "Европейского политического сообщества" состоялась встреча Алиева с Мелони.
"На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются на основе всестороннего стратегического партнерства, и в этом контексте подчеркнут недавний успешный официальный визит президента Италии в Азербайджан, а также в рамках этого визита открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку. Стороны также обсудили вопросы по энергобезопасности Европы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Алиева, в ходе беседы было затронуто "успешное сотрудничество Азербайджана и Италии в энергетической сфере".
"В ходе встречи Мелони отметила, что Азербайджан вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Италии. Также была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, культуры, гуманитарной сферы и других сферах", - отмечается в сообщении.
Проект Южного газового коридора (ЮГК) предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки месторождения Шах-Дениз и расширение Южнокавказского газопровода.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии
Вчера, 10:36
 
Мировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНИТАЛИЯЕВРОПАЮГК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала