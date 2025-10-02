https://1prime.ru/20251002/aliev-863079905.html
Президент Азербайджана обсудил с премьером Италии энергобезопасность Европы
2025-10-02T15:34+0300
БАКУ, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили вопросы энергобезопасности Европы, сообщает пресс-служба Алиева. В четверг в Копенгагене в рамках 7-го саммита "Европейского политического сообщества" состоялась встреча Алиева с Мелони. "На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются на основе всестороннего стратегического партнерства, и в этом контексте подчеркнут недавний успешный официальный визит президента Италии в Азербайджан, а также в рамках этого визита открытие первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку. Стороны также обсудили вопросы по энергобезопасности Европы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы Алиева, в ходе беседы было затронуто "успешное сотрудничество Азербайджана и Италии в энергетической сфере". "В ходе встречи Мелони отметила, что Азербайджан вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Италии. Также была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами в области инвестиций, культуры, гуманитарной сферы и других сферах", - отмечается в сообщении. Проект Южного газового коридора (ЮГК) предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки месторождения Шах-Дениз и расширение Южнокавказского газопровода.
