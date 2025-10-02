Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Red Wings запускает новые прямые рейсы из Краснодара
Red Wings запускает новые прямые рейсы из Краснодара
2025-10-02T08:44+0300
2025-10-02T08:44+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 24 октября начнет полеты из Краснодара в Махачкалу и Тбилиси, до конца осенне-зимнего расписания они будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям, сообщила компания. "Авиакомпания Red Wings с 24 октября запускает новые прямые рейсы из Краснодара в Махачкалу и Тбилиси", - сообщила авиакомпания. Вылеты в Махачкалу и Тбилиси будут выполняться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Полеты будут совершаться до конца осенне-зимнего расписания (до 28 марта). Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
08:44 02.10.2025
 
Red Wings запускает новые прямые рейсы из Краснодара

© РИА Новости . Евгений Биятов
Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 24 октября начнет полеты из Краснодара в Махачкалу и Тбилиси, до конца осенне-зимнего расписания они будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям, сообщила компания.
"Авиакомпания Red Wings с 24 октября запускает новые прямые рейсы из Краснодара в Махачкалу и Тбилиси", - сообщила авиакомпания.
Вылеты в Махачкалу и Тбилиси будут выполняться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Полеты будут совершаться до конца осенне-зимнего расписания (до 28 марта).
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
 
Заголовок открываемого материала