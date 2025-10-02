https://1prime.ru/20251002/aviaperevozki-863060814.html
Red Wings запускает новые прямые рейсы из Краснодара
2025-10-02T08:44+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 24 октября начнет полеты из Краснодара в Махачкалу и Тбилиси, до конца осенне-зимнего расписания они будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям, сообщила компания. "Авиакомпания Red Wings с 24 октября запускает новые прямые рейсы из Краснодара в Махачкалу и Тбилиси", - сообщила авиакомпания. Вылеты в Махачкалу и Тбилиси будут выполняться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Полеты будут совершаться до конца осенне-зимнего расписания (до 28 марта). Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
