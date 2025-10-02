https://1prime.ru/20251002/aviaperevozki-863064589.html

Минтранс допустил снижение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ сохраняет прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний РФ в 2025 году на уровне прошлогоднего, но допускает снижение на 1-2%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Примерно в таком же объеме составит пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2025 года, или чуть меньше, на 1-2%, но некритично", - ответил Никитин на вопрос о прогнозах по пассажиропотоку в 2025 году в кулуарах форума "Цифровая транспортация". Росавиация в сентябре сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек. Ранее, в августе, заместитель министра транспорта Владимир Потешкин заявлял, что ведомство после публикации данных Росавиации по перевозке пассажиров за первое полугодие сохраняет прогноз авиаперевозок в РФ в 2025 году на уровне прошлогодних около 111,7 миллиона человек. По данным Росавиации, российские авиакомпании в первом полугодии 2025 года перевезли около 50 миллионов человек - на уровне 2024 года.

