Минтранс допустил снижение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году
Минтранс допустил снижение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ сохраняет прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний РФ в 2025 году на уровне прошлогоднего, но допускает снижение на 1-2%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Примерно в таком же объеме составит пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2025 года, или чуть меньше, на 1-2%, но некритично", - ответил Никитин на вопрос о прогнозах по пассажиропотоку в 2025 году в кулуарах форума "Цифровая транспортация". Росавиация в сентябре сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек. Ранее, в августе, заместитель министра транспорта Владимир Потешкин заявлял, что ведомство после публикации данных Росавиации по перевозке пассажиров за первое полугодие сохраняет прогноз авиаперевозок в РФ в 2025 году на уровне прошлогодних около 111,7 миллиона человек. По данным Росавиации, российские авиакомпании в первом полугодии 2025 года перевезли около 50 миллионов человек - на уровне 2024 года.
10:15 02.10.2025
 
Минтранс допустил снижение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году

Минтранс допустил снижение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году на 1-2%

© flickr.com / clidstromСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© flickr.com / clidstrom
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ сохраняет прогноз по пассажиропотоку авиакомпаний РФ в 2025 году на уровне прошлогоднего, но допускает снижение на 1-2%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Примерно в таком же объеме составит пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2025 года, или чуть меньше, на 1-2%, но некритично", - ответил Никитин на вопрос о прогнозах по пассажиропотоку в 2025 году в кулуарах форума "Цифровая транспортация".
Росавиация в сентябре сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-август 2025 года снизился на 2,2%, до 73,7 миллиона человек.
Ранее, в августе, заместитель министра транспорта Владимир Потешкин заявлял, что ведомство после публикации данных Росавиации по перевозке пассажиров за первое полугодие сохраняет прогноз авиаперевозок в РФ в 2025 году на уровне прошлогодних около 111,7 миллиона человек.
По данным Росавиации, российские авиакомпании в первом полугодии 2025 года перевезли около 50 миллионов человек - на уровне 2024 года.
 
