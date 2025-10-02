https://1prime.ru/20251002/avtovaz-863071529.html

"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков

"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков - 02.10.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готов увеличить производственный план на 2026-й и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T12:35+0300

2025-10-02T12:35+0300

2025-10-02T12:54+0300

экономика

бизнес

промышленность

владимир путин

автоваз

минпромторг

уаз

lada vision 4x4

транспорт

автомобильный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82689/27/826892722_0:100:3201:1901_1920x0_80_0_0_7f9441989f0271fe41e7b15c57c62919.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готов увеличить производственный план на 2026-й и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков, сообщила компания. Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич"."В свете публикации списка автомобилей, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, "АвтоВАЗ" подтверждает производственные, коммерческие и сервисные возможности компании, связанные с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada. Производственный план 2026 и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Lada - самый широко используемый в такси автомобильный бренд. Так, по данным производителя, доля машин "АвтоВАЗа" в таксопарках по итогам 2024 года составила 18,68%, что в абсолютных цифрах составляет порядка 150 тысяч машин."Таксопарки и водители такси - важнейшие клиенты и партнёры для "АвтоВАЗа". В связи с этим компания предлагает им самую широкую, в сравнении с другими брендами, сеть технического обслуживания и обеспечения запасными частями – почти 350 дилерских центров по всей стране", - уточнили в компании.В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, владимир путин, автоваз, минпромторг, уаз, lada vision 4x4, транспорт, автомобильный транспорт