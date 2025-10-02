"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков
"АвтоВАЗ" готов увеличить объем производства на 100-200 тыс машин при спросе таксопарков
Работа конвейера "АвтоВАЗа". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готов увеличить производственный план на 2026-й и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков, сообщила компания.
Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
"В свете публикации списка автомобилей, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, "АвтоВАЗ" подтверждает производственные, коммерческие и сервисные возможности компании, связанные с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada. Производственный план 2026 и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Lada - самый широко используемый в такси автомобильный бренд. Так, по данным производителя, доля машин "АвтоВАЗа" в таксопарках по итогам 2024 года составила 18,68%, что в абсолютных цифрах составляет порядка 150 тысяч машин.
"Таксопарки и водители такси - важнейшие клиенты и партнёры для "АвтоВАЗа". В связи с этим компания предлагает им самую широкую, в сравнении с другими брендами, сеть технического обслуживания и обеспечения запасными частями – почти 350 дилерских центров по всей стране", - уточнили в компании.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.