"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков - 02.10.2025
"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков
"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков - 02.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готов увеличить производственный план на 2026-й и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T12:35+0300
2025-10-02T12:54+0300
экономика
бизнес
промышленность
владимир путин
автоваз
минпромторг
уаз
lada vision 4x4
транспорт
автомобильный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82689/27/826892722_0:100:3201:1901_1920x0_80_0_0_7f9441989f0271fe41e7b15c57c62919.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готов увеличить производственный план на 2026-й и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков, сообщила компания. Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич"."В свете публикации списка автомобилей, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, "АвтоВАЗ" подтверждает производственные, коммерческие и сервисные возможности компании, связанные с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada. Производственный план 2026 и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Lada - самый широко используемый в такси автомобильный бренд. Так, по данным производителя, доля машин "АвтоВАЗа" в таксопарках по итогам 2024 года составила 18,68%, что в абсолютных цифрах составляет порядка 150 тысяч машин."Таксопарки и водители такси - важнейшие клиенты и партнёры для "АвтоВАЗа". В связи с этим компания предлагает им самую широкую, в сравнении с другими брендами, сеть технического обслуживания и обеспечения запасными частями – почти 350 дилерских центров по всей стране", - уточнили в компании.В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
бизнес, промышленность, владимир путин, автоваз, минпромторг, уаз, lada vision 4x4, транспорт, автомобильный транспорт
Экономика, Бизнес, Промышленность, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Минпромторг, УАЗ, Lada Vision 4x4, Транспорт, автомобильный транспорт
12:35 02.10.2025 (обновлено: 12:54 02.10.2025)
 
"АвтоВАЗ" заявил о готовности увеличить производство при спросе автопарков

"АвтоВАЗ" готов увеличить объем производства на 100-200 тыс машин при спросе таксопарков

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкРабота конвейера "АвтоВАЗа"
Работа конвейера АвтоВАЗа - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Работа конвейера "АвтоВАЗа". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" готов увеличить производственный план на 2026-й и последующие годы вплоть до дополнительных 100-200 тысяч машин при соответствующем спросе со стороны отечественных таксопарков, сообщила компания.
Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
"В свете публикации списка автомобилей, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, "АвтоВАЗ" подтверждает производственные, коммерческие и сервисные возможности компании, связанные с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada. Производственный план 2026 и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Lada - самый широко используемый в такси автомобильный бренд. Так, по данным производителя, доля машин "АвтоВАЗа" в таксопарках по итогам 2024 года составила 18,68%, что в абсолютных цифрах составляет порядка 150 тысяч машин.
"Таксопарки и водители такси - важнейшие клиенты и партнёры для "АвтоВАЗа". В связи с этим компания предлагает им самую широкую, в сравнении с другими брендами, сеть технического обслуживания и обеспечения запасными частями – почти 350 дилерских центров по всей стране", - уточнили в компании.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьВладимир ПутинАвтоВАЗМинпромторгУАЗLada Vision 4x4Транспортавтомобильный транспорт
 
 
