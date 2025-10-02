Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/avtovaz-863071700.html
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику - 02.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T12:37+0300
2025-10-02T12:37+0300
экономика
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
автомобильный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82169/04/821690447_0:49:3071:1776_1920x0_80_0_0_0242823d26965f8f9589b9b7a5a88236.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба автоконцерна. "На сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками. Кроме того, в настоящее время у "АвтоВАЗа" нет планов и намерений по изменению ценовой политики", - говорится в сообщении. Производитель в январе проиндексировал цены двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции, отмечали в компании. Позднее, в июне, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявлял РИА Новости, что компания видит основания для индексации цен на автомобили из-за роста себестоимости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82169/04/821690447_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_9eb5f14a4777451e50649822eae88231.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4, автомобильный транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4, автомобильный транспорт
12:37 02.10.2025
 
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику

«АвтоВАЗ» не планирует менять ценовую политику в ближайшее время

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАвтомобили Lada Largus Cross и Lada Kalina Cross
Автомобили Lada Largus Cross и Lada Kalina Cross - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Автомобили Lada Largus Cross и Lada Kalina Cross. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба автоконцерна.
"На сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками. Кроме того, в настоящее время у "АвтоВАЗа" нет планов и намерений по изменению ценовой политики", - говорится в сообщении.
Производитель в январе проиндексировал цены двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции, отмечали в компании.
Позднее, в июне, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявлял РИА Новости, что компания видит основания для индексации цен на автомобили из-за роста себестоимости.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vision 4x4автомобильный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала