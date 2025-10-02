https://1prime.ru/20251002/avtovaz-863071700.html

"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику

"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику - 02.10.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T12:37+0300

2025-10-02T12:37+0300

2025-10-02T12:37+0300

экономика

бизнес

россия

максим соколов

автоваз

lada vision 4x4

автомобильный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82169/04/821690447_0:49:3071:1776_1920x0_80_0_0_0242823d26965f8f9589b9b7a5a88236.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба автоконцерна. "На сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками. Кроме того, в настоящее время у "АвтоВАЗа" нет планов и намерений по изменению ценовой политики", - говорится в сообщении. Производитель в январе проиндексировал цены двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции, отмечали в компании. Позднее, в июне, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявлял РИА Новости, что компания видит основания для индексации цен на автомобили из-за роста себестоимости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4, автомобильный транспорт