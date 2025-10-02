https://1prime.ru/20251002/avtovaz-863071700.html
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику - 02.10.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T12:37+0300
2025-10-02T12:37+0300
2025-10-02T12:37+0300
экономика
бизнес
россия
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
автомобильный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82169/04/821690447_0:49:3071:1776_1920x0_80_0_0_0242823d26965f8f9589b9b7a5a88236.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не имеет планов и намерений в ближайшее время вносить изменения в свою ценовую политику, сообщила пресс-служба автоконцерна. "На сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками. Кроме того, в настоящее время у "АвтоВАЗа" нет планов и намерений по изменению ценовой политики", - говорится в сообщении. Производитель в январе проиндексировал цены двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции, отмечали в компании. Позднее, в июне, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявлял РИА Новости, что компания видит основания для индексации цен на автомобили из-за роста себестоимости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82169/04/821690447_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_9eb5f14a4777451e50649822eae88231.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4, автомобильный транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4, автомобильный транспорт
"АвтоВАЗ" не планирует менять ценовую политику
«АвтоВАЗ» не планирует менять ценовую политику в ближайшее время