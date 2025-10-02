Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Бельгии сделал новое заявление о российских активах - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/belgiya-863086050.html
Премьер Бельгии сделал новое заявление о российских активах
Премьер Бельгии сделал новое заявление о российских активах - 02.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии сделал новое заявление о российских активах
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров стран Европейского союза совместно взять на себя риски, связанные с использованием российских активов,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T17:24+0300
2025-10-02T17:24+0300
финансы
мировая экономика
бельгия
украина
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c74c3147ec0ccdc5e6a46b84181d3e2.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров стран Европейского союза совместно взять на себя риски, связанные с использованием российских активов, находящихся в Бельгии, для финансирования кредитов Украине, сообщает издание Reuters."Вчера я объяснил коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", — приводит его слова издание.Де Вевер подчеркнул, что "бесплатных денег не существует", и использование таких средств может иметь свои последствия.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20251002/merts-863084840.html
бельгия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_019093242833bee9afa05089ca38042b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, бельгия, украина, европа
Финансы, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
17:24 02.10.2025
 
Премьер Бельгии сделал новое заявление о российских активах

Премьер Бельгии потребовал от ЕС разделить ответственность за изъятие российских активов

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии и ЕС
Флаг Бельгии и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаг Бельгии и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров стран Европейского союза совместно взять на себя риски, связанные с использованием российских активов, находящихся в Бельгии, для финансирования кредитов Украине, сообщает издание Reuters.
"Вчера я объяснил коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", — приводит его слова издание.
Де Вевер подчеркнул, что "бесплатных денег не существует", и использование таких средств может иметь свои последствия.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Украина стала причиной конфликта между Мерцем и Орбаном на саммите
17:07
 
ФинансыМировая экономикаБЕЛЬГИЯУКРАИНАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала