Премьер Бельгии сделал новое заявление о российских активах
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров стран Европейского союза совместно взять на себя риски, связанные с использованием российских активов, находящихся в Бельгии, для финансирования кредитов Украине, сообщает издание Reuters."Вчера я объяснил коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", — приводит его слова издание.Де Вевер подчеркнул, что "бесплатных денег не существует", и использование таких средств может иметь свои последствия.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
