В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России

В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России

2025-10-02T11:45+0300

энергетика

россия

рф

дмитрий песков

правительство рф

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с бензином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает необходимые меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

