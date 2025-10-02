https://1prime.ru/20251002/benzin-863068614.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России
2025-10-02T11:45+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с бензином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает необходимые меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
