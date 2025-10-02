Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России - 02.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России
2025-10-02T11:45+0300
2025-10-02T11:45+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с бензином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство принимает необходимые меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
11:45 02.10.2025
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с бензином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство принимает необходимые меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
 
