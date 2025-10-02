https://1prime.ru/20251002/benzin-863074438.html

Курский губернатор обратился в ФАС для контроля цен на топливо

БЕЛГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на топливо. Ранее губернатор на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объёме. По его словам, очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены "Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

