Курский губернатор обратился в ФАС для контроля цен на топливо
Курский губернатор обратился в ФАС для контроля цен на топливо - 02.10.2025, ПРАЙМ
Курский губернатор обратился в ФАС для контроля цен на топливо
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на топливо. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T13:41+0300
2025-10-02T13:41+0300
2025-10-02T13:41+0300
энергетика
александр хинштейн
фас рф
россия
БЕЛГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на топливо. Ранее губернатор на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объёме. По его словам, очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены "Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
БЕЛГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на топливо.
Ранее губернатор на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объёме. По его словам, очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены
"Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации", - написал Хинштейн
в Telegram-канале
