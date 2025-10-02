Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хинштейн рассказал о ситуации с топливом в Курской области - 02.10.2025
Хинштейн рассказал о ситуации с топливом в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. | 02.10.2025
2025-10-02T13:44+0300
2025-10-02T13:44+0300
энергетика
александр хинштейн
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_0:295:3073:2023_1920x0_80_0_0_2ded49c5bcbd4fa5bdd0c4159c7dc989.jpg
БЕЛГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. Ранее губернатор на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объёме. "Продолжаю получать обращения от наших жителей по поводу ситуации с бензином на АЗС. Вопрос держу на контроле… Очереди действительно есть. Только что ещё раз связался с руководством "Роснефти": на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что у других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объёмов топлива. По словам губернатора, искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита.
2025
александр хинштейн, роснефть
Энергетика, Александр Хинштейн, Роснефть
13:44 02.10.2025
 
Хинштейн рассказал о ситуации с топливом в Курской области

Хинштейн: на некоторых АЗС в Курской области есть очереди

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
ЭнергетикаАлександр ХинштейнРоснефть
 
 
