Хинштейн рассказал о ситуации с топливом в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T13:44+0300

энергетика

александр хинштейн

роснефть

БЕЛГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. Ранее губернатор на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объёме. "Продолжаю получать обращения от наших жителей по поводу ситуации с бензином на АЗС. Вопрос держу на контроле… Очереди действительно есть. Только что ещё раз связался с руководством "Роснефти": на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что у других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объёмов топлива. По словам губернатора, искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита.

2025

