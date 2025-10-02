https://1prime.ru/20251002/benzin-863074599.html
Хинштейн рассказал о ситуации с топливом в Курской области
энергетика
александр хинштейн
роснефть
БЕЛГОРОД, 2 окт - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. Ранее губернатор на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объёме. "Продолжаю получать обращения от наших жителей по поводу ситуации с бензином на АЗС. Вопрос держу на контроле… Очереди действительно есть. Только что ещё раз связался с руководством "Роснефти": на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что у других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объёмов топлива. По словам губернатора, искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита.
