https://1prime.ru/20251002/benzin-863081505.html

Стоимость бензина Аи-95 превысила 80 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 превысила 80 тысяч рублей за тонну - 02.10.2025, ПРАЙМ

Стоимость бензина Аи-95 превысила 80 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже превысила 80 тысяч рублей за тонну, в последний раз марка пробивала эту отметку в начале сентября,... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T16:09+0300

2025-10-02T16:09+0300

2025-10-02T16:09+0300

рф

александр новак

цены на бензин

цена бензина аи-95

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже превысила 80 тысяч рублей за тонну, в последний раз марка пробивала эту отметку в начале сентября, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,08% - до 80 044 рублей за тонну. Бензин Аи-92 также подорожал - на 0,19%, до 73 836 рублей за тонну. Летнее дизтопливо к закрытию торгов четверга подорожало на 0,34% - до 70 892 рублей за тонну. Межсезонное дизотпливо выросло в цене на 0,09%, до 70 083 рублей за тонну, зимнее - на 0,08%, до 77 177 рублей. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,85%, до 19 459 рублей за тонну, мазут - 0,9%, до 23 149 рублей. Тонна авиакеросина подешевела на 1% - до 75 566 рублей. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

https://1prime.ru/20251002/benzin-863068614.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, александр новак, цены на бензин, цена бензина аи-95