Евростат сообщил о росте безработицы в еврозоне в августе

2025-10-02T12:48+0300
2025-10-02T12:48+0300
2025-10-02T12:48+0300
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Безработица в еврозоне в августе выросла до 6,3% с уровня июля в 6,2%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения безработицы на июльском уровне. В Евросоюзе безработица в августе сохранилась на уровне предшествовавшего месяца в 5,9%. В августе прошлого года безработица в еврозоне составляла 6,3%, а в ЕС - 5,9%. В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном периоде составило 13,089 миллиона человек, из них в странах зоны евро – 10,842 миллиона. В страновом разрезе самая низкая безработица по итогам августа была зафиксирована на Мальте и Словении (по 2,9%) и в Чехии (3,2%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (10,3%), Финляндии (9,8%) и Швеции (8,7%). Безработица среди молодых людей до 25 лет в ЕС в августе достигла 14,6% (4,4% в июле этого года и 15,2% - в августе прошлого). При этом число безработных в возрасте до 25 лет в ЕС составило 2,819 миллиона человек, в еврозоне – 2,22 миллиона. По итогам августа самая низкая безработица среди молодежи наблюдалась в Германии (6,5%), Нидерландах (8,6%), на Мальте (9,2%). В Эстонии 25,4% жителей в возрасте до 25 лет не были трудоустроены, далее идут Швеция (23,9%) и Финляндии (22,4%).
