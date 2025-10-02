Российский рынок акций в четверг умеренно снизился
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,57%
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга умеренно снизился, следует из данных Московской биржи.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался преимущественно в незначительном минусе. При этом главный индекс несильно колебался ниже 2650 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в четверг в основном снижался. Сложилась ситуация сильной нехватки позитивных драйверов при изобилии негативных. Это и геополитическая неопределенность, и усиление санкционных вызовов, и подешевевшая нефть в сочетании с резко укрепившимся рублем", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-4,4%), "Фосагро" (-3,7%), "Полюса" (-2,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-3,5%). Подорожали бумаги ВК (+2,4%), "Северстали" (+0,8%), "Мосэнерго" (+0,8%).
Стоимость нефти к 19.19 мск падала на 1,9%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
Текущую неделю индекс Мосбиржи может закончить все же выше 2650 пунктов в отсутствие значимых геополитических новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Из-за "фактора пятницы" и сложного внешнего фона новые минимумы по рынку в пятницу не исключены, однако перепроданность высока и любой значимый позитив может подкинуть индекс Мосбиржи к 2700 пунктам, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 3 октября - 2600-2700 пунктов по индексу", - добавляет он.