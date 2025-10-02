Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в четверг умеренно снизился - 02.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251002/birzha-863098407.html
Российский рынок акций в четверг умеренно снизился
Российский рынок акций в четверг умеренно снизился - 02.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в четверг умеренно снизился
Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга умеренно снизился, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T23:28+0300
2025-10-02T23:28+0300
рынок
акции
торги
сша
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга умеренно снизился, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,57%, до 2632,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,28%, до 1071,74 пункта, долларовый РТС повысился на 0,03%, до 1023,54 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался преимущественно в незначительном минусе. При этом главный индекс несильно колебался ниже 2650 пунктов. "Индекс Мосбиржи в четверг в основном снижался. Сложилась ситуация сильной нехватки позитивных драйверов при изобилии негативных. Это и геополитическая неопределенность, и усиление санкционных вызовов, и подешевевшая нефть в сочетании с резко укрепившимся рублем", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-4,4%), "Фосагро" (-3,7%), "Полюса" (-2,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-3,5%). Подорожали бумаги ВК (+2,4%), "Северстали" (+0,8%), "Мосэнерго" (+0,8%). Стоимость нефти к 19.19 мск падала на 1,9%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98 пунктов. ПРОГНОЗЫ Текущую неделю индекс Мосбиржи может закончить все же выше 2650 пунктов в отсутствие значимых геополитических новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Из-за "фактора пятницы" и сложного внешнего фона новые минимумы по рынку в пятницу не исключены, однако перепроданность высока и любой значимый позитив может подкинуть индекс Мосбиржи к 2700 пунктам, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 3 октября - 2600-2700 пунктов по индексу", - добавляет он.
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
1920
1920
true
рынок, акции, торги, сша, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс
Рынок, Акции, Торги, США, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", РТС
23:28 02.10.2025
 
Российский рынок акций в четверг умеренно снизился

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,57%

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга умеренно снизился, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,57%, до 2632,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,28%, до 1071,74 пункта, долларовый РТС повысился на 0,03%, до 1023,54 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался преимущественно в незначительном минусе. При этом главный индекс несильно колебался ниже 2650 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в четверг в основном снижался. Сложилась ситуация сильной нехватки позитивных драйверов при изобилии негативных. Это и геополитическая неопределенность, и усиление санкционных вызовов, и подешевевшая нефть в сочетании с резко укрепившимся рублем", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ЮГК (-4,4%), "Фосагро" (-3,7%), "Полюса" (-2,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-3,5%). Подорожали бумаги ВК (+2,4%), "Северстали" (+0,8%), "Мосэнерго" (+0,8%).
Стоимость нефти к 19.19 мск падала на 1,9%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
Текущую неделю индекс Мосбиржи может закончить все же выше 2650 пунктов в отсутствие значимых геополитических новостей, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Из-за "фактора пятницы" и сложного внешнего фона новые минимумы по рынку в пятницу не исключены, однако перепроданность высока и любой значимый позитив может подкинуть индекс Мосбиржи к 2700 пунктам, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на 3 октября - 2600-2700 пунктов по индексу", - добавляет он.
РынокАкцииТоргиСШАМосбиржа"БКС Мир инвестиций"РТС
 
 
