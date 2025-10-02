Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 миллиардов рублей - 02.10.2025
На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 миллиардов рублей
На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 миллиардов рублей - 02.10.2025, ПРАЙМ
На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 миллиардов рублей
Власти предусмотрели в новом бюджете на ближайшие три года 56 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры колледжей, сообщил премьер-министр России Михаил... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:21+0300
2025-10-02T15:21+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_e027d0852be17661e5aca2ba2263a784.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти предусмотрели в новом бюджете на ближайшие три года 56 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры колледжей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В четверг Мишустин приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства. "Президентская инициатива была об обновлении инфраструктуры колледжей. Соответствующее поручение мы исполнили. В федеральном бюджете… на ближайшую трехлетку на эти цели выделено 56 миллиардов рублей, до 2030 года планируем обновить и еще туда средств направить более чем на 1400 объектов разных, поэтому эта масштабнейшая программа для того, чтобы инфраструктура была самая современная, инновационная", - сказал Мишустин во время беседы с участниками встречи.
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:21 02.10.2025
 
На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 миллиардов рублей

На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 млрд рублей на три года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти предусмотрели в новом бюджете на ближайшие три года 56 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры колледжей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства.
"Президентская инициатива была об обновлении инфраструктуры колледжей. Соответствующее поручение мы исполнили. В федеральном бюджете… на ближайшую трехлетку на эти цели выделено 56 миллиардов рублей, до 2030 года планируем обновить и еще туда средств направить более чем на 1400 объектов разных, поэтому эта масштабнейшая программа для того, чтобы инфраструктура была самая современная, инновационная", - сказал Мишустин во время беседы с участниками встречи.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала