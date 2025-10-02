https://1prime.ru/20251002/byudzhet-863079568.html
На обновление инфраструктуры колледжей выделили 56 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти предусмотрели в новом бюджете на ближайшие три года 56 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры колледжей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В четверг Мишустин приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства. "Президентская инициатива была об обновлении инфраструктуры колледжей. Соответствующее поручение мы исполнили. В федеральном бюджете… на ближайшую трехлетку на эти цели выделено 56 миллиардов рублей, до 2030 года планируем обновить и еще туда средств направить более чем на 1400 объектов разных, поэтому эта масштабнейшая программа для того, чтобы инфраструктура была самая современная, инновационная", - сказал Мишустин во время беседы с участниками встречи.
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти предусмотрели в новом бюджете на ближайшие три года 56 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры колледжей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства.
"Президентская инициатива была об обновлении инфраструктуры колледжей. Соответствующее поручение мы исполнили. В федеральном бюджете… на ближайшую трехлетку на эти цели выделено 56 миллиардов рублей, до 2030 года планируем обновить и еще туда средств направить более чем на 1400 объектов разных, поэтому эта масштабнейшая программа для того, чтобы инфраструктура была самая современная, инновационная", - сказал Мишустин во время беседы с участниками встречи.