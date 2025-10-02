Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251002/defolty-863066314.html
ЦБ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов
ЦБ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов - 02.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов
Банк России анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), планирует переосмыслить подходы к раскрытию информации эмитентами и внедрить... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T10:46+0300
2025-10-02T10:46+0300
банк россии
финансы
россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), планирует переосмыслить подходы к раскрытию информации эмитентами и внедрить процедуру урегулирования дефолтов, рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". "Мы в этом году наконец-то увидели первые дефолты на рынке цифровых активов. Почему наконец-то? Потому что до 2025 года не было ни одного дефолта, но с учетом того, что цифровые активы формируются как рынок именно, к счастью или к сожалению, долговых инструментов, короткого долга, наверное, такие кейсы дефолтов должны были появиться", - сказал он. По его словам, в каких-то случаях дефолтов реализовались кредитные риски у эмитентов, что характерно для рынка долговых инструментов, в каких-то - вполне качественный эмитент столкнулся с неудачным прохождением судебных процессов, арестами на счета, что привело к тому, что эмитент не смог исполнить обязательства. "О чем это говорит? О том, что мы как регулятор, участники рынка, должны, наверное, достаточно быстро переосмыслить подходы. Во-первых, к раскрытию информации эмитентами цифровых активов. Мы начали здесь определенные действия. Во-вторых, мы должны пересмотреть подходы, а возможно, не просто пересмотреть, а внедрить процедуру, связанную с урегулированием дефолтов", - отметил он. "Наверное, где-то в какой-то части мы должны использовать тот опыт, который есть на рынке классических облигаций, но реализуя его с учетом платформенной сути нашего рынка, используя платформу как активного участника этого процесса", - заключил Пронин. ЦФА - это цифровые права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейна). Объем эмиссии ЦФА в России к концу текущего года может превысить 1 триллион рублей - об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры" и Центрального университета, с содержанием которого ознакомилось ранее РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Банки
10:46 02.10.2025
 
ЦБ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов

Пронин: ЦБ РФ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), планирует переосмыслить подходы к раскрытию информации эмитентами и внедрить процедуру урегулирования дефолтов, рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
"Мы в этом году наконец-то увидели первые дефолты на рынке цифровых активов. Почему наконец-то? Потому что до 2025 года не было ни одного дефолта, но с учетом того, что цифровые активы формируются как рынок именно, к счастью или к сожалению, долговых инструментов, короткого долга, наверное, такие кейсы дефолтов должны были появиться", - сказал он.
По его словам, в каких-то случаях дефолтов реализовались кредитные риски у эмитентов, что характерно для рынка долговых инструментов, в каких-то - вполне качественный эмитент столкнулся с неудачным прохождением судебных процессов, арестами на счета, что привело к тому, что эмитент не смог исполнить обязательства.
"О чем это говорит? О том, что мы как регулятор, участники рынка, должны, наверное, достаточно быстро переосмыслить подходы. Во-первых, к раскрытию информации эмитентами цифровых активов. Мы начали здесь определенные действия. Во-вторых, мы должны пересмотреть подходы, а возможно, не просто пересмотреть, а внедрить процедуру, связанную с урегулированием дефолтов", - отметил он.
"Наверное, где-то в какой-то части мы должны использовать тот опыт, который есть на рынке классических облигаций, но реализуя его с учетом платформенной сути нашего рынка, используя платформу как активного участника этого процесса", - заключил Пронин.
ЦФА - это цифровые права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейна).
Объем эмиссии ЦФА в России к концу текущего года может превысить 1 триллион рублей - об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры" и Центрального университета, с содержанием которого ознакомилось ранее РИА Новости.
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала