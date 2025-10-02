ЦБ анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов

https://1prime.ru/20251002/defolty-863066314.html
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), планирует переосмыслить подходы к раскрытию информации эмитентами и внедрить процедуру урегулирования дефолтов, рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". "Мы в этом году наконец-то увидели первые дефолты на рынке цифровых активов. Почему наконец-то? Потому что до 2025 года не было ни одного дефолта, но с учетом того, что цифровые активы формируются как рынок именно, к счастью или к сожалению, долговых инструментов, короткого долга, наверное, такие кейсы дефолтов должны были появиться", - сказал он. По его словам, в каких-то случаях дефолтов реализовались кредитные риски у эмитентов, что характерно для рынка долговых инструментов, в каких-то - вполне качественный эмитент столкнулся с неудачным прохождением судебных процессов, арестами на счета, что привело к тому, что эмитент не смог исполнить обязательства. "О чем это говорит? О том, что мы как регулятор, участники рынка, должны, наверное, достаточно быстро переосмыслить подходы. Во-первых, к раскрытию информации эмитентами цифровых активов. Мы начали здесь определенные действия. Во-вторых, мы должны пересмотреть подходы, а возможно, не просто пересмотреть, а внедрить процедуру, связанную с урегулированием дефолтов", - отметил он. "Наверное, где-то в какой-то части мы должны использовать тот опыт, который есть на рынке классических облигаций, но реализуя его с учетом платформенной сути нашего рынка, используя платформу как активного участника этого процесса", - заключил Пронин. ЦФА - это цифровые права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейна). Объем эмиссии ЦФА в России к концу текущего года может превысить 1 триллион рублей - об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры" и Центрального университета, с содержанием которого ознакомилось ранее РИА Новости.
