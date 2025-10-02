https://1prime.ru/20251002/dogovor-863064429.html

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу - 02.10.2025, ПРАЙМ

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября, заявили в МИД России. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T10:12+0300

2025-10-02T10:12+0300

2025-10-02T10:12+0300

политика

россия

иран

москва

владимир путин

масуд пезешкиан

мид рф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852367869_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_8cf801f9acd8e212bc48e457888b81e8.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября, заявили в МИД России. "Второго октября официально вступает в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масуд Пезешкианом в Москве 17 января 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России. Там добавили, что это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. "Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств", - добавили в дипведомстве.

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, мид рф, мировая экономика