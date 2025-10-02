Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу - 02.10.2025
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября, заявили в МИД России. "Второго октября официально вступает в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масуд Пезешкианом в Москве 17 января 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России. Там добавили, что это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. "Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств", - добавили в дипведомстве.
10:12 02.10.2025
 
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября, заявили в МИД России.
"Второго октября официально вступает в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масуд Пезешкианом в Москве 17 января 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств", - добавили в дипведомстве.
 
