АСВ хочет привлечь экс-главу "Гарант-Инвеста" к ответственности по долгам

АСВ хочет привлечь экс-главу "Гарант-Инвеста" к ответственности по долгам - 02.10.2025, ПРАЙМ

АСВ хочет привлечь экс-главу "Гарант-Инвеста" к ответственности по долгам

02.10.2025

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам признанного банкротом банка "Гарант-Инвест", которые превышают 10,6 миллиарда рублей, его бывшего председателя правления Натальи Синельщиковой, сообщает госкорпорация. "В ходе конкурсного производства АСВ установило, что… Синельщикова не предпринимала мер по предупреждению банкротства кредитной организации", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что ранее АСВ подало заявление о взыскании более 9 миллиардов рулей убытков с бывших руководителей и бенефициара банка "Гарант-Инвест", в том числе Алексея Панфилова и Синельщиковой. Суд в феврале по заявлению Банка России признал "Гарант-Инвест" банкротом. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на АСВ. Банк России с 26 декабря 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе страны. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год. Как объяснил свое решение ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение года неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. А формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор. АСВ ранее сообщало, что, согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них - около 300 юридических лиц.

