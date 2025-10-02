https://1prime.ru/20251002/dolja-863058625.html

Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум

2025-10-02

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Объем валютных резервов мировых центробанков во втором квартале превысили 12 триллионов долларов – впервые с конца 2021 года, при этом доля доллара в них обновила исторический минимум, составив 56,32%, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). Валютные активы центробанков в апреле-июне текущего года выросли на 3,3% в номинальном выражении, составив 12,025 триллиона долларов, что лишь немногим меньше рекордного уровня на конец 2021 года (12,05 триллиона). Регуляторы раскрыли валютную структуру 92,9% этой суммы. Так, во втором квартале вложения центробанков в доллар составили 56,32% по сравнению с 57,79% в январе-марте. Однако, как поясняет МВФ, большая часть снижения – это валютная переоценка: индекс доллара к основным резервным валютам в первом полугодии упал на максимальные с 1973 года 10%. Если же исключить переоценку, то доля уменьшилась бы на более скромные 0,12 процентного пункта. Главным бенефициаром сокращения инвестиций регуляторов в "американца" был евро – его удельный вес вырос до максимума с 2014 года, составив 21,13% (20% в первом квартале). При этом без учета валютных колебаний, наоборот, интерес центробанков к этой валюте продолжил снижаться – на 0,04 процентного пункта. В целом валютная переоценка оказала поддержку большинству резервных валют в активах центробанков при снижении спроса регуляторов на них, в результате их доля показала не такой заметный спад. Так, японская иена потеряла лишь 0,03 процентного пункта (5,57%) а канадский доллар и швейцарский франк – по 0,02 процентного пункта (2,61% и 0,16% соответственно). При этом валютный эффект для фунта стерлингов смог компенсировать снижение спроса, в результате его доля даже выросла - до 4,83% с 4,74% кварталом ранее. Юань, в отличие от других резервных валют, столкнулся со снижением своей стоимости к доллару, однако вложения на него в целом выросли, поэтому по итогам второго квартала доля юаня в активах центробанков осталась на уровне 2,12%. На долю австралийского доллара в резервах положительно сказались оба фактора - спрос и валютная переоценка, - в результате чего вложения выросли до максимальных за три квартала 2,09% с 2,02% в январе-марте. Заметно выросла и доля нерезервных валют во вложениях финансовых регуляторов – с 4,92% в январе-марте до 5,17% по итогам второго квартала. Это стало рекордным уровнем с третьего квартала 2012 года.

