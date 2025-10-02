Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум - 02.10.2025
Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум
Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум - 02.10.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум
Объем валютных резервов мировых центробанков во втором квартале превысили 12 триллионов долларов – впервые с конца 2021 года, при этом доля доллара в них... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T07:27+0300
2025-10-02T07:56+0300
финансы
банки
экономика
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Объем валютных резервов мировых центробанков во втором квартале превысили 12 триллионов долларов – впервые с конца 2021 года, при этом доля доллара в них обновила исторический минимум, составив 56,32%, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). Валютные активы центробанков в апреле-июне текущего года выросли на 3,3% в номинальном выражении, составив 12,025 триллиона долларов, что лишь немногим меньше рекордного уровня на конец 2021 года (12,05 триллиона). Регуляторы раскрыли валютную структуру 92,9% этой суммы. Так, во втором квартале вложения центробанков в доллар составили 56,32% по сравнению с 57,79% в январе-марте. Однако, как поясняет МВФ, большая часть снижения – это валютная переоценка: индекс доллара к основным резервным валютам в первом полугодии упал на максимальные с 1973 года 10%. Если же исключить переоценку, то доля уменьшилась бы на более скромные 0,12 процентного пункта. Главным бенефициаром сокращения инвестиций регуляторов в "американца" был евро – его удельный вес вырос до максимума с 2014 года, составив 21,13% (20% в первом квартале). При этом без учета валютных колебаний, наоборот, интерес центробанков к этой валюте продолжил снижаться – на 0,04 процентного пункта. В целом валютная переоценка оказала поддержку большинству резервных валют в активах центробанков при снижении спроса регуляторов на них, в результате их доля показала не такой заметный спад. Так, японская иена потеряла лишь 0,03 процентного пункта (5,57%) а канадский доллар и швейцарский франк – по 0,02 процентного пункта (2,61% и 0,16% соответственно). При этом валютный эффект для фунта стерлингов смог компенсировать снижение спроса, в результате его доля даже выросла - до 4,83% с 4,74% кварталом ранее. Юань, в отличие от других резервных валют, столкнулся со снижением своей стоимости к доллару, однако вложения на него в целом выросли, поэтому по итогам второго квартала доля юаня в активах центробанков осталась на уровне 2,12%. На долю австралийского доллара в резервах положительно сказались оба фактора - спрос и валютная переоценка, - в результате чего вложения выросли до максимальных за три квартала 2,09% с 2,02% в январе-марте. Заметно выросла и доля нерезервных валют во вложениях финансовых регуляторов – с 4,92% в январе-марте до 5,17% по итогам второго квартала. Это стало рекордным уровнем с третьего квартала 2012 года.
финансы, банки, мвф
Финансы, Банки, Экономика, МВФ
07:27 02.10.2025 (обновлено: 07:56 02.10.2025)
 
Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум

МВФ: валютные резервы мировых центробанков превысили 12 трлн долларов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Объем валютных резервов мировых центробанков во втором квартале превысили 12 триллионов долларов – впервые с конца 2021 года, при этом доля доллара в них обновила исторический минимум, составив 56,32%, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ).
Валютные активы центробанков в апреле-июне текущего года выросли на 3,3% в номинальном выражении, составив 12,025 триллиона долларов, что лишь немногим меньше рекордного уровня на конец 2021 года (12,05 триллиона). Регуляторы раскрыли валютную структуру 92,9% этой суммы.
Так, во втором квартале вложения центробанков в доллар составили 56,32% по сравнению с 57,79% в январе-марте. Однако, как поясняет МВФ, большая часть снижения – это валютная переоценка: индекс доллара к основным резервным валютам в первом полугодии упал на максимальные с 1973 года 10%. Если же исключить переоценку, то доля уменьшилась бы на более скромные 0,12 процентного пункта.
Главным бенефициаром сокращения инвестиций регуляторов в "американца" был евро – его удельный вес вырос до максимума с 2014 года, составив 21,13% (20% в первом квартале). При этом без учета валютных колебаний, наоборот, интерес центробанков к этой валюте продолжил снижаться – на 0,04 процентного пункта.
В целом валютная переоценка оказала поддержку большинству резервных валют в активах центробанков при снижении спроса регуляторов на них, в результате их доля показала не такой заметный спад. Так, японская иена потеряла лишь 0,03 процентного пункта (5,57%) а канадский доллар и швейцарский франк – по 0,02 процентного пункта (2,61% и 0,16% соответственно).
При этом валютный эффект для фунта стерлингов смог компенсировать снижение спроса, в результате его доля даже выросла - до 4,83% с 4,74% кварталом ранее.
Юань, в отличие от других резервных валют, столкнулся со снижением своей стоимости к доллару, однако вложения на него в целом выросли, поэтому по итогам второго квартала доля юаня в активах центробанков осталась на уровне 2,12%.
На долю австралийского доллара в резервах положительно сказались оба фактора - спрос и валютная переоценка, - в результате чего вложения выросли до максимальных за три квартала 2,09% с 2,02% в январе-марте.
Заметно выросла и доля нерезервных валют во вложениях финансовых регуляторов – с 4,92% в январе-марте до 5,17% по итогам второго квартала. Это стало рекордным уровнем с третьего квартала 2012 года.
 
