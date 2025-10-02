Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-вице-губернатор Петербурга признал вину в растрате и мошенничестве - 02.10.2025
Экс-вице-губернатор Петербурга признал вину в растрате и мошенничестве
Экс-вице-губернатор Петербурга признал вину в растрате и мошенничестве - 02.10.2025, ПРАЙМ
Экс-вице-губернатор Петербурга признал вину в растрате и мошенничестве
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев признал вину в растрате и четырех эпизодах мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, доверившись... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T05:17+0300
2025-10-02T05:17+0300
финансы
бизнес
банки
москва
санкт-петербург
геннадий тимченко
мосгорсуд
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев признал вину в растрате и четырех эпизодах мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, доверившись следователю, который обещал ему прекращение дела, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября прошлого года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Позднее Мосгорсуд признал срок приговора законным, снизив при этом сумму штрафа. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме. "В апелляционной жалобе осужденный просит приговор суда отменить, уголовное дело в отношении него прекратить, так как признание им вины по всем эпизодам было результатом переговоров его адвокатов с представителями потерпевших, а также его общения со следствием, которому он доверился", - отмечается в документе. Лавленцев утверждал, что "не желал обмануть" потерпевших. "Признал вину по всем эпизодам, так как поверил тому, что возмещение ущерба потерпевшим повлечет прекращение уголовного дела за примирением сторон, однако, несмотря на возмещение ущерба по эпизодам растраты и перечисление денег на депозит нотариуса по эпизоду мошенничества, ему было назначено суровое наказание, а арест на имущество родителей снят не был", - цитируются его слова в судебных документах. Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013–2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.  
москва
санкт-петербург
финансы, бизнес, банки, москва, санкт-петербург, геннадий тимченко, мосгорсуд
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Геннадий Тимченко, Мосгорсуд
05:17 02.10.2025
 
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев признал вину в растрате и четырех эпизодах мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, доверившись следователю, который обещал ему прекращение дела, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября прошлого года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Позднее Мосгорсуд признал срок приговора законным, снизив при этом сумму штрафа. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
"В апелляционной жалобе осужденный просит приговор суда отменить, уголовное дело в отношении него прекратить, так как признание им вины по всем эпизодам было результатом переговоров его адвокатов с представителями потерпевших, а также его общения со следствием, которому он доверился", - отмечается в документе.
Лавленцев утверждал, что "не желал обмануть" потерпевших.
"Признал вину по всем эпизодам, так как поверил тому, что возмещение ущерба потерпевшим повлечет прекращение уголовного дела за примирением сторон, однако, несмотря на возмещение ущерба по эпизодам растраты и перечисление денег на депозит нотариуса по эпизоду мошенничества, ему было назначено суровое наказание, а арест на имущество родителей снят не был", - цитируются его слова в судебных документах.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013–2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
 
 
