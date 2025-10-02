Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251002/ekspert-863058097.html
Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США
Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США - 02.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США
Мировые цены на золото могут продолжить бить рекорды и превысить круглую отметку 4000 долларов за тройскую унцию, если шатдаун в США затянется, рассказал РИА... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T06:15+0300
2025-10-02T06:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863058097.jpg?1759374908
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут продолжить бить рекорды и превысить круглую отметку 4000 долларов за тройскую унцию, если шатдаун в США затянется, рассказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует эту ситуацию для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. "Золото в этих условиях – это защитный актив, "тихая гавань" для инвесторов, так что если шатдаун затянется, то возможен рост цены на золото и свыше 4 тысяч долларов за унцию", - прокомментировал Черновол. Что же касается других рынков, то, по его словам, они обычно не реагируют однозначно негативно на шатдауны, например, в прошлых таких ситуациях крупнейшие фондовые индексы США (SPX, VIX, DXY) не демонстрировали однозначного снижения. "При этом за любым ростом цен на активы рано или поздно следует коррекция, то есть снижение цены – это справедливо и для золота", - предупредил он. А сигналом для сокращения цены на золото может быть окончание кризиса в США, укрепление доллара как международной резервной валюты и разрешение других кризисов уже на международном уровне, заключает Черновол. В среду стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 3900 долларов за тройскую унцию. А с начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 47%.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
06:15 02.10.2025
 
Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США

Эксперт Черновол: золото может побить рекорды, если шатдаун в США затянется

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут продолжить бить рекорды и превысить круглую отметку 4000 долларов за тройскую унцию, если шатдаун в США затянется, рассказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует эту ситуацию для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам.
"Золото в этих условиях – это защитный актив, "тихая гавань" для инвесторов, так что если шатдаун затянется, то возможен рост цены на золото и свыше 4 тысяч долларов за унцию", - прокомментировал Черновол.
Что же касается других рынков, то, по его словам, они обычно не реагируют однозначно негативно на шатдауны, например, в прошлых таких ситуациях крупнейшие фондовые индексы США (SPX, VIX, DXY) не демонстрировали однозначного снижения.
"При этом за любым ростом цен на активы рано или поздно следует коррекция, то есть снижение цены – это справедливо и для золота", - предупредил он.
А сигналом для сокращения цены на золото может быть окончание кризиса в США, укрепление доллара как международной резервной валюты и разрешение других кризисов уже на международном уровне, заключает Черновол.
В среду стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 3900 долларов за тройскую унцию. А с начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 47%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала