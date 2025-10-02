https://1prime.ru/20251002/ekspert-863058097.html

Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США

Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США - 02.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о риске роста цен на золото из-за шатдауна в США

Мировые цены на золото могут продолжить бить рекорды и превысить круглую отметку 4000 долларов за тройскую унцию, если шатдаун в США затянется, рассказал РИА... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T06:15+0300

2025-10-02T06:15+0300

2025-10-02T06:15+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863058097.jpg?1759374908

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут продолжить бить рекорды и превысить круглую отметку 4000 долларов за тройскую унцию, если шатдаун в США затянется, рассказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. В США 1 октября начался новый финансовые год, конгресс при этом не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что использует эту ситуацию для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. "Золото в этих условиях – это защитный актив, "тихая гавань" для инвесторов, так что если шатдаун затянется, то возможен рост цены на золото и свыше 4 тысяч долларов за унцию", - прокомментировал Черновол. Что же касается других рынков, то, по его словам, они обычно не реагируют однозначно негативно на шатдауны, например, в прошлых таких ситуациях крупнейшие фондовые индексы США (SPX, VIX, DXY) не демонстрировали однозначного снижения. "При этом за любым ростом цен на активы рано или поздно следует коррекция, то есть снижение цены – это справедливо и для золота", - предупредил он. А сигналом для сокращения цены на золото может быть окончание кризиса в США, укрепление доллара как международной резервной валюты и разрешение других кризисов уже на международном уровне, заключает Черновол. В среду стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 3900 долларов за тройскую унцию. А с начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 47%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп