Эксперты оценили эффект от внедрения цифровых финансовых активов в БРИКС
2025-10-02T07:15+0300
2025-10-02T07:15+0300
технологии
финансы
экономика
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Внедрение цифровых финансовых активов (ЦФА) в странах БРИКС позволит привлечь до 50 миллиардов долларов инвестиций к 2030 году, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости. Цифровые финансовые активы - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейн). "Внедрение ЦФА во внутреннем и международном контурах стран БРИКС способно дать совокупный экономический эффект до 50 миллиардов долларов к 2030 году, или порядка 12,5 миллиарда долларов ежегодно", - полагают аналитики. Уникальной особенностью российского рынка является разрешение использовать ЦФА для международных расчетов. Это стало особенно актуально после введения ограничений на традиционные финансовые операции со стороны ряда стран в 2022 году, обращают внимание аналитики. По их мнению, ЦФА могут стать инструментом для преодоления внешнеторговых ограничений и обеспечения бесперебойных расчетов между российскими компаниями и их зарубежными партнерами. Несмотря на значительный потенциал цифровых финансовых активов, их широкое распространение сопряжено с рядом ограничений, характерных для всех новых финансовых технологий. В случае с ЦФА особое значение приобретают правовые и институциональные барьеры, а также необходимость синхронизации между юрисдикциями.
технологии, финансы
Технологии, Финансы, Экономика
07:15 02.10.2025
 
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Внедрение цифровых финансовых активов (ЦФА) в странах БРИКС позволит привлечь до 50 миллиардов долларов инвестиций к 2030 году, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости.
Цифровые финансовые активы - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейн).
"Внедрение ЦФА во внутреннем и международном контурах стран БРИКС способно дать совокупный экономический эффект до 50 миллиардов долларов к 2030 году, или порядка 12,5 миллиарда долларов ежегодно", - полагают аналитики.
Уникальной особенностью российского рынка является разрешение использовать ЦФА для международных расчетов. Это стало особенно актуально после введения ограничений на традиционные финансовые операции со стороны ряда стран в 2022 году, обращают внимание аналитики. По их мнению, ЦФА могут стать инструментом для преодоления внешнеторговых ограничений и обеспечения бесперебойных расчетов между российскими компаниями и их зарубежными партнерами.
Несмотря на значительный потенциал цифровых финансовых активов, их широкое распространение сопряжено с рядом ограничений, характерных для всех новых финансовых технологий. В случае с ЦФА особое значение приобретают правовые и институциональные барьеры, а также необходимость синхронизации между юрисдикциями.
 
