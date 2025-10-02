https://1prime.ru/20251002/eksport-863084683.html
США продлили на год экспортные ограничения против "Уральских авиалиний"
ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на год временный запрет на экспортные привилегии российской авиакомпании "Уральские авиалинии", говорится в документе ведомства, опубликованном в Федеральном реестре - официальном сборнике документов американского правительства. "Я определил, что продление данного распоряжения является необходимым в интересах общества для предотвращения неизбежного нарушения правил и что продление на продолжительный период является целесообразным, поскольку "Уральские авиалинии" замешаны в постоянных и продолжающихся нарушениях", – заявил помощник министра торговли США Росс Кеннеди, чьи слова приводятся в документе. Как отмечается в документе, временный запрет на экспортные операции в отношении перевозчика был впервые введён в октябре 2022 года сроком на 180 дней. С тех пор он несколько раз продлевался, включая октябрь 2023 и октябрь 2024 годов. Минторг США пояснил, что ограничения связаны с экспортным контролем, введённым против России после начала конфликта на Украине, в том числе в авиационной сфере. Запрет предусматривает лицензионные требования на экспорт и реэкспорт воздушных судов и комплектующих, а также исключает возможность их использования российскими авиакомпаниями без специального разрешения.
