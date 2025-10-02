https://1prime.ru/20251002/elektroenergiya-863059547.html
В Госдуме предложили изменить систему оплаты электроэнергии для МСП
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T08:22+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перевести малое и среднее предпринимательство (МСП) на систему оплаты фактически потребленного объема электроэнергии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ № 442 (О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и частичном ограничении режима потребления электрической энергии), предусматривающих для малых предприятий переход на систему оплаты фактически потребленного объема электроэнергии", - сказано в документе. Отмечается, что сейчас субъекты МСП оплачивают электроэнергию по особому графику: 30% стоимости нужно внести до десятого числа текущего месяца, еще 40% — до 25 числа, а окончательный расчет за фактическое потребление произвести до 18 числа следующего месяца. Также подчеркивается, что для субъектов МСП, особенно для микропредприятий, указанные платежи составляют значительную долю оборотных средств, что создает дополнительную финансовую нагрузку и ограничивает их инвестиционные возможности.
Новости
ru-RU
