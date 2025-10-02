Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе - 02.10.2025, ПРАЙМ
"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе
"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе - 02.10.2025, ПРАЙМ
"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе
Европейские усилия по принятию Украины в ЕС, несмотря на противодействие Венгрии, могут ограничить суверенитет стран-членов и подорвать основы Союза, пишет... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T16:59+0300
2025-10-02T16:59+0300
украина
венгрия
европа
ес
мировая экономика
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские усилия по принятию Украины в ЕС, несмотря на противодействие Венгрии, могут ограничить суверенитет стран-членов и подорвать основы Союза, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в статье для издания The European Conservative."Прецедент был бы катастрофическим. Если вето будет снято сегодня при вступлении Украины, завтра его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето — это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств", — говорится в материале.Автор подчеркивает, что попытка Брюсселя обойти существующие правила ради Украины не только подрывает доверие к договорным основам ЕС, но и указывает на то, что европейская интеграция движется в сторону централизации, несмотря на сопротивление народов Европы.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии.Ранее Politico сообщало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил упростить процесс голосования в ЕС по открытию переговоров о вступлении Украины, чтобы обойти вето Будапешта. Также в публикации говорится о предложении Европейской комиссии принимать решения по продлению санкций против России квалифицированным большинством, чтобы обойти позицию Венгрии.
украина
венгрия
европа
украина, венгрия, европа, ес, мировая экономика
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Мировая экономика
"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе

TEC: потенциальное принятие Украины в ЕС в обход вето Венгрии угрожает основам ЕС

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские усилия по принятию Украины в ЕС, несмотря на противодействие Венгрии, могут ограничить суверенитет стран-членов и подорвать основы Союза, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в статье для издания The European Conservative.
"Прецедент был бы катастрофическим. Если вето будет снято сегодня при вступлении Украины, завтра его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето — это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине
15:04
Автор подчеркивает, что попытка Брюсселя обойти существующие правила ради Украины не только подрывает доверие к договорным основам ЕС, но и указывает на то, что европейская интеграция движется в сторону централизации, несмотря на сопротивление народов Европы.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии.
Ранее Politico сообщало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил упростить процесс голосования в ЕС по открытию переговоров о вступлении Украины, чтобы обойти вето Будапешта. Также в публикации говорится о предложении Европейской комиссии принимать решения по продлению санкций против России квалифицированным большинством, чтобы обойти позицию Венгрии.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
В ЕС предложили новый подход к санкциям против России
УКРАИНА ВЕНГРИЯ ЕВРОПА ЕС Мировая экономика
 
 
