https://1prime.ru/20251002/evropa-863084125.html

"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе

"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе - 02.10.2025, ПРАЙМ

"Катастрофический прецедент": журналист испугался происходящего в Европе

Европейские усилия по принятию Украины в ЕС, несмотря на противодействие Венгрии, могут ограничить суверенитет стран-членов и подорвать основы Союза, пишет... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T16:59+0300

2025-10-02T16:59+0300

2025-10-02T16:59+0300

украина

венгрия

европа

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские усилия по принятию Украины в ЕС, несмотря на противодействие Венгрии, могут ограничить суверенитет стран-членов и подорвать основы Союза, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в статье для издания The European Conservative."Прецедент был бы катастрофическим. Если вето будет снято сегодня при вступлении Украины, завтра его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето — это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств", — говорится в материале.Автор подчеркивает, что попытка Брюсселя обойти существующие правила ради Украины не только подрывает доверие к договорным основам ЕС, но и указывает на то, что европейская интеграция движется в сторону централизации, несмотря на сопротивление народов Европы.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии.Ранее Politico сообщало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил упростить процесс голосования в ЕС по открытию переговоров о вступлении Украины, чтобы обойти вето Будапешта. Также в публикации говорится о предложении Европейской комиссии принимать решения по продлению санкций против России квалифицированным большинством, чтобы обойти позицию Венгрии.

https://1prime.ru/20251002/orban-863077739.html

https://1prime.ru/20251002/sanktsii-863061079.html

украина

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, европа, ес, мировая экономика