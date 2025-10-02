Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС - 02.10.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС - 02.10.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном растут в четверг на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T14:12+0300
2025-10-02T14:12+0300
рынок
торги
индексы
сша
nasdaq composite
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном растут в четверг на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне недавней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,06%, до 46 697 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,36%, до 25 136,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 рос на 0,17%, до 6 772,75 пункта. В среду были опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В сентябре показатель сократился на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали его роста на 50 тысяч. "Это (данные ADP - ред.), вероятно, укрепит позиции членов ФРС США, полагающих, что ситуация на рынке труда заслуживает еще одного сокращения учетной ставки", - цитирует агентство Рейтер глобального макроэкономического стратега Easternly EAB Арнима Хольцера (Arnim Holzer).
сша
рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Nasdaq Composite
14:12 02.10.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на ожиданиях смягчения политики ФРС

© РИА Новости . Ксения Саенко
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном растут в четверг на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне недавней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,06%, до 46 697 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,36%, до 25 136,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,17%, до 6 772,75 пункта.
В среду были опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В сентябре показатель сократился на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали его роста на 50 тысяч.
"Это (данные ADP - ред.), вероятно, укрепит позиции членов ФРС США, полагающих, что ситуация на рынке труда заслуживает еще одного сокращения учетной ставки", - цитирует агентство Рейтер глобального макроэкономического стратега Easternly EAB Арнима Хольцера (Arnim Holzer).
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США
17 сентября, 22:36
 
