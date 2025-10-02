https://1prime.ru/20251002/fond-863075789.html
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном растут в четверг на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне недавней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,06%, до 46 697 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,36%, до 25 136,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,17%, до 6 772,75 пункта. В среду были опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В сентябре показатель сократился на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали его роста на 50 тысяч. "Это (данные ADP - ред.), вероятно, укрепит позиции членов ФРС США, полагающих, что ситуация на рынке труда заслуживает еще одного сокращения учетной ставки", - цитирует агентство Рейтер глобального макроэкономического стратега Easternly EAB Арнима Хольцера (Arnim Holzer).
