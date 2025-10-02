https://1prime.ru/20251002/fond-863075789.html

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС - 02.10.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях смягчения ФРС

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном растут в четверг на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T14:12+0300

2025-10-02T14:12+0300

2025-10-02T14:12+0300

рынок

торги

индексы

сша

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в основном растут в четверг на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне недавней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,06%, до 46 697 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,36%, до 25 136,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,17%, до 6 772,75 пункта. В среду были опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе США от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). В сентябре показатель сократился на 32 тысячи, хотя аналитики, напротив, ожидали его роста на 50 тысяч. "Это (данные ADP - ред.), вероятно, укрепит позиции членов ФРС США, полагающих, что ситуация на рынке труда заслуживает еще одного сокращения учетной ставки", - цитирует агентство Рейтер глобального макроэкономического стратега Easternly EAB Арнима Хольцера (Arnim Holzer).

https://1prime.ru/20250917/pauell-862407532.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite