Во Франции вновь пройдут массовые протесты против мер жесткой экономии

Во Франции вновь пройдут массовые протесты против мер жесткой экономии

2025-10-02T00:37+0300

ПАРИЖ, 2 окт – ПРАЙМ. Сотни тысяч жителей Франции вновь выйдут в четверг на массовые манифестации по всей стране в протест против мер жесткой экономии, предложенных властями в законопроекте о бюджете на 2026 год. Новые демонстрации пройдут по призыву крупнейших профсоюзов Франции. Это станет уже третьей волной общенациональных протестов против экономической политики властей. До этого массовые манифестации прошли 18 сентября. По заявлению МВД, к ним присоединились более 500 тысяч человек, а по данным профсоюзов – более миллиона. За неделю до этого, 10 сентября, около 200 тысяч жителей Франции приняли участие в массовых протестах под лозунгом "Заблокируем все". Некоторые демонстрации в оба дня перерастали в стычки с полицией, сотни человек были задержаны. Ожидается, что в этот раз на пикеты выйдут до 400 тысяч человек, что меньше, чем прогнозы для предыдущих аналогичных протестов 18 сентября. Участие в акциях, среди прочих, примут сотрудники транспортного и энергетического секторов, а также работники сферы образования. На фоне меньшего размаха протестов ожидаются и менее серьезные перебои в работе общественного транспорта. Однако власти все равно опасаются, что к манифестациям могут присоединиться радикалы, которые начнут устраивать беспорядки. В связи с этим только в Париже и его пригородах для обеспечения безопасности будут задействованы около пяти тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.

2025

