Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже сегодня вечером". Во Франции заявили о панике из-за России - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/frantsiya-863089724.html
"Уже сегодня вечером". Во Франции заявили о панике из-за России
"Уже сегодня вечером". Во Франции заявили о панике из-за России - 02.10.2025, ПРАЙМ
"Уже сегодня вечером". Во Франции заявили о панике из-за России
Западным странам необходимо быть готовыми к боевым действиям уже в ближайшее время, заявил командующий сухопутными силами Франции генерал Пьер Шиль, его слова... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:44+0300
2025-10-02T18:44+0300
франция
париж
москва
такер карлсон
владимир путин
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Западным странам необходимо быть готовыми к боевым действиям уже в ближайшее время, заявил командующий сухопутными силами Франции генерал Пьер Шиль, его слова приводит журнал Valeurs actuelles."Мы должны быть готовы вступить в бой в любое время, уже сегодня вечером, если это потребуется", — отметил он.По данным издания, Париж разрабатывает ответные меры Москве после российско-белорусских учений "Запад-2025", состоявшихся в сентябре. В частности, Франция подтвердила участие в маневрах НАТО Dacian Fall.Также Valeurs actuelles напоминает, что Париж намерен увеличить военный бюджет: к 2026 году ассигнования для армии вырастут на 3,3 миллиарда евро, еще три миллиарда планируется выделить на непредвиденные оперативные расходы, связанные с ухудшением международной обстановки.В публикации подчеркивается, что генерал Шиль настаивает на глубокой модернизации вооруженных сил — "с головы до ног", а также на внедрении новых технологий, уже прошедших испытания на поле боя.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом необходимости. Он также отмечал, что западные власти сознательно нагнетают страх перед "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам российского лидера, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251002/orban-863077739.html
https://1prime.ru/20251002/aktivy-863082760.html
франция
париж
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, париж, москва, такер карлсон, владимир путин, нато, в мире
ФРАНЦИЯ, Париж, МОСКВА, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, В мире
18:44 02.10.2025
 
"Уже сегодня вечером". Во Франции заявили о панике из-за России

Французский генерал Шиль: армия должна быть готова к войне с Россией в любой момент

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
%Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Западным странам необходимо быть готовыми к боевым действиям уже в ближайшее время, заявил командующий сухопутными силами Франции генерал Пьер Шиль, его слова приводит журнал Valeurs actuelles.
"Мы должны быть готовы вступить в бой в любое время, уже сегодня вечером, если это потребуется", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Сотни тысяч гибнут". Орбан выступил с жестким заявлением об Украине
15:04
По данным издания, Париж разрабатывает ответные меры Москве после российско-белорусских учений "Запад-2025", состоявшихся в сентябре. В частности, Франция подтвердила участие в маневрах НАТО Dacian Fall.
Также Valeurs actuelles напоминает, что Париж намерен увеличить военный бюджет: к 2026 году ассигнования для армии вырастут на 3,3 миллиарда евро, еще три миллиарда планируется выделить на непредвиденные оперативные расходы, связанные с ухудшением международной обстановки.
В публикации подчеркивается, что генерал Шиль настаивает на глубокой модернизации вооруженных сил — "с головы до ног", а также на внедрении новых технологий, уже прошедших испытания на поле боя.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом необходимости. Он также отмечал, что западные власти сознательно нагнетают страх перед "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам российского лидера, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
На Западе предупредили, чем обернется для Европы кража российских активов
16:32
 
ФРАНЦИЯПарижМОСКВАТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала