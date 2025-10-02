https://1prime.ru/20251002/frantsiya-863089724.html

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Западным странам необходимо быть готовыми к боевым действиям уже в ближайшее время, заявил командующий сухопутными силами Франции генерал Пьер Шиль, его слова приводит журнал Valeurs actuelles."Мы должны быть готовы вступить в бой в любое время, уже сегодня вечером, если это потребуется", — отметил он.По данным издания, Париж разрабатывает ответные меры Москве после российско-белорусских учений "Запад-2025", состоявшихся в сентябре. В частности, Франция подтвердила участие в маневрах НАТО Dacian Fall.Также Valeurs actuelles напоминает, что Париж намерен увеличить военный бюджет: к 2026 году ассигнования для армии вырастут на 3,3 миллиарда евро, еще три миллиарда планируется выделить на непредвиденные оперативные расходы, связанные с ухудшением международной обстановки.В публикации подчеркивается, что генерал Шиль настаивает на глубокой модернизации вооруженных сил — "с головы до ног", а также на внедрении новых технологий, уже прошедших испытания на поле боя.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом необходимости. Он также отмечал, что западные власти сознательно нагнетают страх перед "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам российского лидера, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

