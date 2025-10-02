Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251002/gaz-863064948.html
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет - 02.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской Engie договор на поставку 4 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T10:26+0300
2025-10-02T10:26+0300
энергетика
газ
венгрия
будапешт
петер сийярто
engie
mvm
мировая экономика
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:71:641:431_1920x0_80_0_0_7e974a720a548735662a50d4bc20fac3.jpg
БУДАПЕШТ, 2 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской Engie договор на поставку 4 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мы подписали с французской компанией Engie самый долгосрочный для Венгрии договор о закупке СПГ. Этот долгосрочный договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа в период с 2028 по 2038 год, что в общей сложности составит 4 миллиарда кубометров", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после церемонии подписания договора.
венгрия
будапешт
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/63/758916350_0:11:641:491_1920x0_80_0_0_5866b4f653d239bffe88d2451558409b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, будапешт, петер сийярто, engie, mvm, мировая экономика, франция
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, Engie, MVM, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
10:26 02.10.2025
 
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет

Венгрия подписала с французской Engie договор на поставку 4 млрд кубов СПГ на 10 лет

© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© flickr.com / allesok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 2 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской Engie договор на поставку 4 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мы подписали с французской компанией Engie самый долгосрочный для Венгрии договор о закупке СПГ. Этот долгосрочный договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа в период с 2028 по 2038 год, что в общей сложности составит 4 миллиарда кубометров", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после церемонии подписания договора.
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯБудапештПетер СийяртоEngieMVMМировая экономикаФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала