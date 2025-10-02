https://1prime.ru/20251002/gaz-863064948.html
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
2025-10-02T10:26+0300
БУДАПЕШТ, 2 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской Engie договор на поставку 4 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мы подписали с французской компанией Engie самый долгосрочный для Венгрии договор о закупке СПГ. Этот долгосрочный договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа в период с 2028 по 2038 год, что в общей сложности составит 4 миллиарда кубометров", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после церемонии подписания договора.
