"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для сентября
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для сентября: 30 сентября поставлен 1 миллиард кубометров газа, сообщила компания. "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения России. 30 сентября российским потребителям поставлен 1 миллиард кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании."Газпром" фиксирует максимумы второй день подряд. Предыдущий суточный рекорд установлен 29 сентября – 982,1 миллиона кубометров газа.Уточняется, что рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны.
12:15 02.10.2025 (обновлено: 12:20 02.10.2025)
 
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для сентября

"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа для сентября

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для сентября: 30 сентября поставлен 1 миллиард кубометров газа, сообщила компания.
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения России. 30 сентября российским потребителям поставлен 1 миллиард кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"Газпром" фиксирует максимумы второй день подряд. Предыдущий суточный рекорд установлен 29 сентября – 982,1 миллиона кубометров газа.
Уточняется, что рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны.
 
