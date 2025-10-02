Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
газ, приднестровье
Энергетика, Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
13:11 02.10.2025 (обновлено: 13:31 02.10.2025)
 
В Приднестровье ввели режим экономии газа

В Приднестровье на полторы недели ввели режим экономии газа

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
Газовая горелка. Архивное фото
© Unsplash/Kwon Junho
ТИРАСПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа, заявил в четверг первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
"Из-за неблагоприятных обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления финансового потока помощи Российской Федерации, газ, достаточный для всех потребностей Приднестровья, будет поступать к нам через полторы недели. В течение этого периода отпуск газа будет проводиться в режиме жёсткой экономии, для населения – в приоритетном порядке", - сказал Оболоник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Вице-премьер ПМР добавил, что обеспечение населения электричеством будет осуществляться в стандартном, штатном режиме.
"По истечении этого периода все потребители Приднестровья и нужды Приднестровья будут обеспечиваться газом в нормальном режиме. Я имею ввиду и промышленных потребителей, и коммерческих, и работу в сфере теплоэнергетики в том порядке, который установлен для начала отопительного сезона. Отмечу, что со стороны Российской Федерации оказывается помощь для закупки газа в том объёме, который позволит нам войти в зиму в нормальном режиме потребления", - отметил Оболоник.
 
ЭнергетикаГазПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
