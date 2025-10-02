https://1prime.ru/20251002/gaz-863074754.html

Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане

Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане - 02.10.2025, ПРАЙМ

Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане

Сербия готовится закупать больше природного газа из Азербайджана, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг на полях саммита Европейского политического... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T13:46+0300

2025-10-02T13:46+0300

2025-10-02T13:46+0300

энергетика

газ

сербия

азербайджан

белград

александр вучич

србиягаз

мид

socar

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg

БЕЛГРАД, 2 окт – ПРАЙМ. Сербия готовится закупать больше природного газа из Азербайджана, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в сентябре, что Сербия договорилась о поставках 2,5 миллиона кубометров газа в сутки из Азербайджана с этого отопительного сезона. "Мы большие друзья с азербайджанцами и уже подписали договор о поставках газа и увеличили объемы газа для Сербии… Надеемся, что в будущем сможем больше получать из газопроводов (Трансадриатического и Трансанатолийского – ред.) TAP и TANAP, строим все необходимые объекты, чтобы это получить. Нет ограничений для какого-либо сотрудничества и взаимодействия с Азербайджаном", - сказал Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович указала в июле, что подключение к Трансадриатическому газопроводу (TAP), снабжаемому Азербайджаном, и терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, является ключевыми проектами для Сербии. В апреле на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сербская делегация заявила, что законченный в декабре 2023 года интерконнектор Болгария-Сербия позволит связать Сербию с TANAP, то есть с Южным газовым коридором, с источниками газа в Каспийском регионе и на Среднем Востоке, а также с терминалом сжиженного природного газа в греческом Александруполисе. Президент Сербии на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в декабре 2024 года указал на важность совместного с Азербайджаном строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября 2024 года получала по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, после 2026 года официальный Белград рассчитывает утроить объемы поставок. Вучич сказал в середине июня, что Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа".

сербия

азербайджан

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сербия, азербайджан, белград, александр вучич, србиягаз, мид, socar, газопровод "турецкий поток"