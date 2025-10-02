Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане - 02.10.2025
Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане
2025-10-02T13:46+0300
2025-10-02T13:46+0300
БЕЛГРАД, 2 окт – ПРАЙМ. Сербия готовится закупать больше природного газа из Азербайджана, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в сентябре, что Сербия договорилась о поставках 2,5 миллиона кубометров газа в сутки из Азербайджана с этого отопительного сезона. "Мы большие друзья с азербайджанцами и уже подписали договор о поставках газа и увеличили объемы газа для Сербии… Надеемся, что в будущем сможем больше получать из газопроводов (Трансадриатического и Трансанатолийского – ред.) TAP и TANAP, строим все необходимые объекты, чтобы это получить. Нет ограничений для какого-либо сотрудничества и взаимодействия с Азербайджаном", - сказал Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович указала в июле, что подключение к Трансадриатическому газопроводу (TAP), снабжаемому Азербайджаном, и терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, является ключевыми проектами для Сербии. В апреле на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сербская делегация заявила, что законченный в декабре 2023 года интерконнектор Болгария-Сербия позволит связать Сербию с TANAP, то есть с Южным газовым коридором, с источниками газа в Каспийском регионе и на Среднем Востоке, а также с терминалом сжиженного природного газа в греческом Александруполисе. Президент Сербии на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в декабре 2024 года указал на важность совместного с Азербайджаном строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября 2024 года получала по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, после 2026 года официальный Белград рассчитывает утроить объемы поставок. Вучич сказал в середине июня, что Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа".
13:46 02.10.2025
 
Вучич рассказал о планах Сербии по закупке газа в Азербайджане

Вучич: Сербия планирует закупать больше природного газа из Азербайджана

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
БЕЛГРАД, 2 окт – ПРАЙМ. Сербия готовится закупать больше природного газа из Азербайджана, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в сентябре, что Сербия договорилась о поставках 2,5 миллиона кубометров газа в сутки из Азербайджана с этого отопительного сезона.
"Мы большие друзья с азербайджанцами и уже подписали договор о поставках газа и увеличили объемы газа для Сербии… Надеемся, что в будущем сможем больше получать из газопроводов (Трансадриатического и Трансанатолийского – ред.) TAP и TANAP, строим все необходимые объекты, чтобы это получить. Нет ограничений для какого-либо сотрудничества и взаимодействия с Азербайджаном", - сказал Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович указала в июле, что подключение к Трансадриатическому газопроводу (TAP), снабжаемому Азербайджаном, и терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, является ключевыми проектами для Сербии.
В апреле на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сербская делегация заявила, что законченный в декабре 2023 года интерконнектор Болгария-Сербия позволит связать Сербию с TANAP, то есть с Южным газовым коридором, с источниками газа в Каспийском регионе и на Среднем Востоке, а также с терминалом сжиженного природного газа в греческом Александруполисе.
Президент Сербии на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в декабре 2024 года указал на важность совместного с Азербайджаном строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро.
Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября 2024 года получала по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, после 2026 года официальный Белград рассчитывает утроить объемы поставок.
Вучич сказал в середине июня, что Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа".
 
Энергетика Газ СЕРБИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛГРАД Александр Вучич Србиягаз МИД SOCAR Газопровод "Турецкий поток"
 
 
