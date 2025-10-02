Botas ведет переговоры о продлении контракта по "Голубому потоку"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251002/gaz-863097625.html
2025-10-02T22:58+0300
2025-10-02T22:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859808324_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_2b5dd413660ca1bff0e178aac0b33e67.jpg
СТАМБУЛ, 2 окт – ПРАЙМ. Турецкая госкомпания Botas ведет переговоры о продлении действия соглашения о поставках газа по трубопроводу "Голубой поток", заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Соглашение истекает в конце текущего года. "Botas сейчас ведет переговоры о продлении соглашения по "Голубому потоку", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. Он не стал отвечать на вопросы, будут ли изменены объемы поставки газа. "Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км. Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
https://1prime.ru/20250930/gaz-863006973.html
газ, турция, черное море, болгария, газпром, голубой поток, газопровод "турецкий поток", энергетика
22:58 02.10.2025
 
Флаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 окт – ПРАЙМ. Турецкая госкомпания Botas ведет переговоры о продлении действия соглашения о поставках газа по трубопроводу "Голубой поток", заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Соглашение истекает в конце текущего года.
"Botas сейчас ведет переговоры о продлении соглашения по "Голубому потоку", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. Он не стал отвечать на вопросы, будут ли изменены объемы поставки газа.
"Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км.
Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет.
Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Цены на газ в Европе упали на 3,5 процента
30 сентября, 19:37
 
