Botas ведет переговоры о продлении контракта по "Голубому потоку"

СТАМБУЛ, 2 окт – ПРАЙМ. Турецкая госкомпания Botas ведет переговоры о продлении действия соглашения о поставках газа по трубопроводу "Голубой поток", заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Соглашение истекает в конце текущего года. "Botas сейчас ведет переговоры о продлении соглашения по "Голубому потоку", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. Он не стал отвечать на вопросы, будут ли изменены объемы поставки газа. "Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км. Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года, действует с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" в течение четырех лет. Botas - турецкая государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в стране. Основной импортер газа из России в Турции. Взаимодействие "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", в частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.

