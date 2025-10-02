https://1prime.ru/20251002/gosdolg-863071857.html

Госдолг США за год вырос более чем на два триллиона долларов

Госдолг США за год вырос более чем на два триллиона долларов - 02.10.2025, ПРАЙМ

Госдолг США за год вырос более чем на два триллиона долларов

Государственный долг США четвертый год подряд растет на более чем два триллиона долларов - в 2025 финансовом году он увеличился на 2,2 триллиона, составив... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T12:38+0300

2025-10-02T12:38+0300

2025-10-02T12:38+0300

экономика

мировая экономика

сша

госдолг сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Государственный долг США четвертый год подряд растет на более чем два триллиона долларов - в 2025 финансовом году он увеличился на 2,2 триллиона, составив рекордные 37,6 триллиона, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина. В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. За прошлый год задолженность выросла с 35,46 триллиона долларов до 37,64 триллиона долларов, что стало новым рекордом для страны. Это стало четвертым годом подряд, когда госдолг США увеличивается как минимум на 2 триллиона долларов. Максимальный рост суверенной задолженности Штаты зафиксировали в 2020 году из-за масштабных программ поддержки экономики на фоне коронавируса - сразу на 4,2 триллиона долларов. В 2021 году темпы роста вернулись к более привычной отметке, составив 1,5 триллиона долларов. Однако в 2022 году на фоне роста процентной ставки Федеральной резервной системы США госдолг вырос уже на 2,5 триллиона, а в следующие два года - еще на 2,2 триллиона и 2,3 триллиона. Для сравнения, весь российский госдолг на 1 сентября составлял 31,2 триллиона рублей, или 388 миллиардов долларов, что в 5,6 раза меньше, чем прирост американской задолженности за прошлый финансовый год.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, госдолг сша