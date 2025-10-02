Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд изъял имущество владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" в доход России - 02.10.2025
Суд изъял имущество владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" в доход России
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить", - огласила решение судья. Генеральная прокуратура РФ просила суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
08:37 02.10.2025 (обновлено: 08:51 02.10.2025)
 
Суд изъял имущество владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" в доход России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить", - огласила решение судья.
Генеральная прокуратура РФ просила суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
 
