В России в сентябре выросла выдача ипотеки
Выдача ипотеки в России в сентябре выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 405 миллиарда рублей, сообщает пресс служба ВТБ.
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России в сентябре выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 405 миллиарда рублей, сообщает пресс служба ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали порядка 405 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 3% больше, чем в августе нынешнего", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в условиях снижения ключевой ставки Центробанка и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, по расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% по сравнению с 78% в августе и пиковыми 82% в июле. А локомотивом рынка по-прежнему остается "семейная" ипотека. Эксперты ВТБ ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%. Всего же по итогам первых трёх кварталов года выдача ипотеки в России, по оценкам ВТБ, превысила 2,6 триллиона рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года, говорится в сообщении. "Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
