Исследование показало, сколько россиян готовы использовать ИИ

2025-10-02T00:16+0300
2025-10-02T00:16+0300
2025-10-02T00:16+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Порядка 91% опрошенных экспертов в российской нефтегазовой отрасли заявили, что готовы применять искусственный интеллект в работе, но не могут ему полностью доверять, выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой компании Kept, их исследование есть в распоряжении РИА Новости.
"Несмотря на быстрый прогресс, ИИ остается несовершенным. 91% участников исследования готовы использовать технологию, но не готовы полностью ей доверять", - говорится в материалах Kept.
Отмечается, что ИИ-модели иногда ошибаются в фактах и их интерпретациях, "галлюцинируют", а результаты их работы критически зависят от качества данных и формы постановки задач. Также многие нейросетевые модели не показывают процесса решения задачи и не объясняют, как именно был получен ответ, что усложняет проверку результата.
"Вклад человеческого фактора в ошибки ИИ также очень высок. Создатели моделей формируют данные для обучения ИИ, задают условия и ограничения работы инструментов ИИ. Конечные пользователи формулируют запросы к моделям и ставят им задачи. Ошибки и неточности, допущенные людьми на каждом из этих шагов, ведут к ошибкам и неточностям в результатах работы ИИ", - добавляется в исследовании.
Также один из ключевых рисков использования нейросетей - кибербезопасность. Модели ИИ не только уязвимы для прямых взломов и атак, но и очень чувствительны к подмене или искажению данных, а слабым звеном зачастую являются точки стыковки ИИ-моделей с протоколами передачи первичных данных от систем или датчиков на производственных объектах нефтегазового комплекса.
Тем не менее 60% участников исследования считают, что в течение ближайших пяти лет ИИ станет полноценным инструментом для решения задач. Каждый пятый респондент отмечает, что уже сегодня нейросети берут на себя часть рутинных функций, однако 61% видят их только ассистентом, а не заменой человека. Лучше всего ИИ справляется со структурированными задачами, например, с анализом данных или прогнозированием.
"Нужно развивать кадровый потенциал и технологические партнерства. Именно человеческий ресурс и совместная деятельность отраслевых игроков помогут обеспечить лидерство в разработке и внедрении ИИ-решений. Кроме того, трансформация потребует организационных изменений для более системного и эффективного использования интеллектуальных инструментов", - цитирует Kept своего партнера, руководителя практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максима Малкова.
По экспертным оценкам, которые приводятся в исследовании, к 2035 году будут автоматизированы 70-80% процессов анализа сейсмических данных с точностью прогноза залежей до 85%. Будет роботизировано до 60-70% буровых операций с ИИ-управлением, что позволит уменьшить число аварий, а также снизить операционные затраты в среднем на 15%. Кроме того, ИИ-контроль и оптимизация работы нефтеперекачивающих и газотранспортных систем, НПЗ и ГПЗ (нефте- и газоперерабатывающие заводы) снизит затраты на 10-15%.
