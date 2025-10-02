https://1prime.ru/20251002/ivanov-863069690.html

ПСБ увеличил сумму требований к экс-замминистра обороны Иванову

ПСБ увеличил сумму требований к экс-замминистра обороны Иванову

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Банк ПСБ, требующий в арбитражном суде Москвы признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличил сумму своих требований к должнику на 7 миллионов рублей - до почти 228 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель банка, пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания.

