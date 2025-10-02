Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПСБ увеличил сумму требований к экс-замминистра обороны Иванову
ПСБ увеличил сумму требований к экс-замминистра обороны Иванову
2025-10-02T11:55+0300
2025-10-02T11:55+0300
происшествия
финансы
банки
россия
москва
тимур иванов
псб
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Банк ПСБ, требующий в арбитражном суде Москвы признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличил сумму своих требований к должнику на 7 миллионов рублей - до почти 228 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель банка, пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания.
финансы, банки, россия, москва, тимур иванов, псб
Происшествия, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Тимур Иванов, ПСБ
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Банк ПСБ, требующий в арбитражном суде Москвы признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, увеличил сумму своих требований к должнику на 7 миллионов рублей - до почти 228 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель банка, пересчитаны в сторону увеличения в соответствии с условиями кредитного договора проценты с даты подачи заявления о банкротстве в июне до даты заседания.
 
Заголовок открываемого материала