https://1prime.ru/20251002/ivanov-863070092.html
Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова - 02.10.2025, ПРАЙМ
Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
Арбитражный суд Москвы отложил на 11 ноября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T12:04+0300
2025-10-02T12:04+0300
2025-10-02T12:04+0300
происшествия
россия
москва
тимур иванов
псб
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c338f550cd96f3729aac5d8c4fad0ca.jpg
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 ноября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить заседание на 11 ноября", - огласил резолютивную часть определения судья Рамиль Мухамедзанов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005055_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_235279a822e50537a55e9f79a4172f29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, тимур иванов, псб, минобороны рф
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Тимур Иванов, ПСБ, Минобороны РФ
Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
Суд отложил на 11 ноября проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова