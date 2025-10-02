Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-02T12:04+0300
2025-10-02T12:04+0300
происшествия
россия
москва
тимур иванов
псб
минобороны рф
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 ноября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить заседание на 11 ноября", - огласил резолютивную часть определения судья Рамиль Мухамедзанов.
россия, москва, тимур иванов, псб, минобороны рф
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Тимур Иванов, ПСБ, Минобороны РФ
12:04 02.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 ноября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который требует признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить заседание на 11 ноября", - огласил резолютивную часть определения судья Рамиль Мухамедзанов.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАТимур ИвановПСБМинобороны РФ
 
 
Заголовок открываемого материала