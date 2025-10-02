Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей - 02.10.2025
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей - 02.10.2025, ПРАЙМ
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей
Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:02+0300
2025-10-02T15:02+0300
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В четверг Мишустин приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса "Мастер года". Выступая перед участниками встречи, Мишустин отметил программу "Профессионалитет", в рамках которой количество образовательных кластеров к 2030 году увеличится почти вдвое. "К партнерству подключатся порядка 4 тысяч предприятий. Что позволит решить поставленную главой государства задачу – подготовить в ближайшие пять лет 2 миллиона квалифицированных специалистов… На такие цели в новом бюджете определено на три года более 105 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
2025
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:02 02.10.2025
 
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей

На подготовку кадров в России выделили более 105 млрд рублей на три года

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса "Мастер года". Выступая перед участниками встречи, Мишустин отметил программу "Профессионалитет", в рамках которой количество образовательных кластеров к 2030 году увеличится почти вдвое.
"К партнерству подключатся порядка 4 тысяч предприятий. Что позволит решить поставленную главой государства задачу – подготовить в ближайшие пять лет 2 миллиона квалифицированных специалистов… На такие цели в новом бюджете определено на три года более 105 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования
Вчера, 16:36
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
