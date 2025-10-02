https://1prime.ru/20251002/kadry-863077584.html
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей - 02.10.2025, ПРАЙМ
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей
Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:02+0300
2025-10-02T15:02+0300
2025-10-02T15:02+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_6504afbfd1973055df5178abad3603bf.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В четверг Мишустин приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса "Мастер года". Выступая перед участниками встречи, Мишустин отметил программу "Профессионалитет", в рамках которой количество образовательных кластеров к 2030 году увеличится почти вдвое. "К партнерству подключатся порядка 4 тысяч предприятий. Что позволит решить поставленную главой государства задачу – подготовить в ближайшие пять лет 2 миллиона квалифицированных специалистов… На такие цели в новом бюджете определено на три года более 105 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251001/mishustin-863042091.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_831252c5c3f590997d7f2f953ab3bd4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
На подготовку кадров в России выделили более 105 миллиардов рублей
На подготовку кадров в России выделили более 105 млрд рублей на три года
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин
приехал в национальный центр "Россия", где встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса "Мастер года". Выступая перед участниками встречи, Мишустин отметил программу "Профессионалитет", в рамках которой количество образовательных кластеров к 2030 году увеличится почти вдвое.
"К партнерству подключатся порядка 4 тысяч предприятий. Что позволит решить поставленную главой государства задачу – подготовить в ближайшие пять лет 2 миллиона квалифицированных специалистов… На такие цели в новом бюджете определено на три года более 105 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования