Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/kljuchevskij-863055692.html
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла - 02.10.2025, ПРАЙМ
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T01:26+0300
2025-10-02T01:45+0300
общество
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863055692.jpg?1759358708
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 08.50 по камчатскому времени (23.50 среды мск - ред.) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 65 километров на восток от вулкана Ключевской", — отметили ученые в своем Telegram-канале. Для авиации установлен желтый цветовой код опасности, что означает потенциальную угрозу для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от города Ключи.
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , камчатка
Общество , КАМЧАТКА
01:26 02.10.2025 (обновлено: 01:45 02.10.2025)
 
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке распространил пепел на высоту до трех километров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 08.50 по камчатскому времени (23.50 среды мск - ред.) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 65 километров на восток от вулкана Ключевской", — отметили ученые в своем Telegram-канале.
Для авиации установлен желтый цветовой код опасности, что означает потенциальную угрозу для местных авиаперевозок.
Вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от города Ключи.
 
ОбществоКАМЧАТКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала