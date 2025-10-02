https://1prime.ru/20251002/kljuchevskij-863055692.html

Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 08.50 по камчатскому времени (23.50 среды мск - ред.) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 65 километров на восток от вулкана Ключевской", — отметили ученые в своем Telegram-канале. Для авиации установлен желтый цветовой код опасности, что означает потенциальную угрозу для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от города Ключи.

