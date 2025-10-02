https://1prime.ru/20251002/klychkov-863084422.html
В Орловской области нет проблем с обеспечением ГСМ, сообщил губернатор
ТУЛА, 2 окт – ПРАЙМ. Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами на территории Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Также получил ряд сообщений жителей, обеспокоенных возможными перебоями в поставке бензина в Орловской области. Спешу успокоить – в настоящий момент никаких проблем с обеспечением ГСМ на территории региона нет, и не ожидается", - говорится в сообщении. По словам Клычкова, гарантирующий поставщик нефтепродуктов АО "Орелнефтепродукт" и поставщик газа ООО "Газпром межрегионгаз Орёл" работают в штатном режиме. Он также уточнил, что необходимый запас топлива сформирован, на всех заправочных станциях отпуск топлива осуществляется без ограничений.
