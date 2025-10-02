https://1prime.ru/20251002/kontrol-863062326.html

Роспотребнадзор усилит контроль за оборотом икры и безалкогольного пива

экономика

бизнес

роспотребнадзор

торговля

россия

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Роспотребнадзор сообщил о введении обязательной проверки легальности оборота маркированных товаров на кассах магазинов для трех новых категорий: морепродуктов, безалкогольного пива и отдельных видов технических средств реабилитации. "Введена обязательная проверка легальности оборота маркированных товаров на кассах магазинов (через применение разрешительного режима) для трёх новых категорий: морепродуктов (икра осетровых и лососевых), безалкогольного пива и отдельных видов технических средств реабилитации, таких как костыли, ортезы, ортопедические матрасы, подушки и другие изделия", - говорится в сообщении. Уточняется, что разрешительный режим включает два типа проверки товаров на кассе: онлайн‑проверка и офлайн‑проверка. В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2025 года офлайн‑проверка стала обязательной для пива, антисептиков, БАДов, одежды, обуви, шин, фотоаппаратов, духов, молочной продукции, упакованной воды, табачных и медицинских изделий, а также кресел‑колясок. С 1 июня к этому списку добавились безалкогольные напитки, с 1 сентября - ветеринарные препараты, а с 1 октября - технические средства реабилитации. "Таким образом инструмент блокировки небезопасной продукции при отсутствии интернета на кассах уже охватит 18 категорий товаров", - заключили в Роспотребнадзоре.

