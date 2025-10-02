https://1prime.ru/20251002/kordiant-863081313.html

Мордашов и Хоценко обсудили работу шинных предприятий холдинга "Кордиант"

бизнес

промышленность

омская область

алексей мордашов

севергрупп

северсталь

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционер холдинга "Кордиант", бизнесмен Алексей Мордашов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили работу шинных предприятий в регионе и перспективы сотрудничества, сообщил производитель шин. "Алексей Мордашов посетил с рабочим визитом активы холдинга в Омске и встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко ... После экскурсии по заводу стороны обсудили промышленный сектор и инвестиционную привлекательность Омской области, работу шинных предприятий холдинга "Кордиант" и перспективы сотрудничества", - говорится в сообщении. В регионе готовы создавать условия для роста производства и реализации совместных проектов, так как заводы холдинга занимают важное место в промышленной структуре Омской области, отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба. "Легковые и грузовые шины, произведенные в Омске, составляют весомую долю российского рынка. Вместе с руководством холдинга мы обсудили текущую рыночную ситуацию и условия, необходимые для достижения поставленных целей, в том числе по развитию производства и модернизации оборудования с целю повышения качества и снижения себестоимости выпускаемой продукции, снижения производственного травматизма", – приводится в релизе комментарий Мордашова. В начале октября прошлого года "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", одного из крупнейших производителей шин в России. Общая производственная мощность составляет до 15 миллионов шин в год. В линейке легковых шин это Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции "Метеор Авто", "Метеор Термо" и "Метеор Тех". "Севергрупп" - частная инвестиционная компания, управляющая активами бизнесмена и председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.

