https://1prime.ru/20251002/kredit-863087966.html

МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы

МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы - 02.10.2025, ПРАЙМ

МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы

Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с властями Украины возможность покрытия текущего долга Киева перед организацией в рамках новой... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T18:03+0300

2025-10-02T18:03+0300

2025-10-02T18:03+0300

финансы

банки

украина

киев

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg

ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с властями Украины возможность покрытия текущего долга Киева перед организацией в рамках новой кредитной программы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Что касается специфических вопросов финансовых потребностей, типа программы, общего пакета финансирования, то все это является частью обсуждений, которые проходят в настоящее время", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя возможность покрытия долга Украины перед МВФ в рамках нового кредита. Согласно информации МВФ о текущей задолженности различных заемщиков, с которой ознакомились РИА Новости, общий долг Украины перед фондом по состоянию на 1 октября составляет 10,64 миллиарда долларов. Из этой суммы Киев погасил только 185 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20251002/mvf-863087810.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, украина, киев, мвф