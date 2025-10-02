Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/kredit-863087966.html
МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы
МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы - 02.10.2025, ПРАЙМ
МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы
Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с властями Украины возможность покрытия текущего долга Киева перед организацией в рамках новой... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:03+0300
2025-10-02T18:03+0300
финансы
банки
украина
киев
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с властями Украины возможность покрытия текущего долга Киева перед организацией в рамках новой кредитной программы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Что касается специфических вопросов финансовых потребностей, типа программы, общего пакета финансирования, то все это является частью обсуждений, которые проходят в настоящее время", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя возможность покрытия долга Украины перед МВФ в рамках нового кредита. Согласно информации МВФ о текущей задолженности различных заемщиков, с которой ознакомились РИА Новости, общий долг Украины перед фондом по состоянию на 1 октября составляет 10,64 миллиарда долларов. Из этой суммы Киев погасил только 185 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20251002/mvf-863087810.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_433:0:3964:2648_1920x0_80_0_0_76a23135291378eb53667eb03ed7368d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, украина, киев, мвф
Финансы, Банки, УКРАИНА, Киев, МВФ
18:03 02.10.2025
 
МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы

МВФ обсуждает с Киевом возможность покрытия долга в рамках новой кредитной программы

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с властями Украины возможность покрытия текущего долга Киева перед организацией в рамках новой кредитной программы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается специфических вопросов финансовых потребностей, типа программы, общего пакета финансирования, то все это является частью обсуждений, которые проходят в настоящее время", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя возможность покрытия долга Украины перед МВФ в рамках нового кредита.
Согласно информации МВФ о текущей задолженности различных заемщиков, с которой ознакомились РИА Новости, общий долг Украины перед фондом по состоянию на 1 октября составляет 10,64 миллиарда долларов. Из этой суммы Киев погасил только 185 миллионов долларов.
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
МВФ ждет гарантий от партнеров и доноров Украины
18:02
 
ФинансыБанкиУКРАИНАКиевМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала