МВФ обсуждает с Киевом покрытие долга в рамках новой кредитной программы
2025-10-02T18:03+0300
ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с властями Украины возможность покрытия текущего долга Киева перед организацией в рамках новой кредитной программы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Что касается специфических вопросов финансовых потребностей, типа программы, общего пакета финансирования, то все это является частью обсуждений, которые проходят в настоящее время", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя возможность покрытия долга Украины перед МВФ в рамках нового кредита. Согласно информации МВФ о текущей задолженности различных заемщиков, с которой ознакомились РИА Новости, общий долг Украины перед фондом по состоянию на 1 октября составляет 10,64 миллиарда долларов. Из этой суммы Киев погасил только 185 миллионов долларов.
