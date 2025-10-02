https://1prime.ru/20251002/krym-863066637.html

Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива

Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива - 02.10.2025, ПРАЙМ

Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива

Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщил утром в четверг глава правительства региона Юрий Гоцанюк. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T10:54+0300

2025-10-02T10:54+0300

2025-10-02T10:54+0300

энергетика

крым

топливо

цены на топливо

дизельное топливо

дефицит бензина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщил утром в четверг глава правительства региона Юрий Гоцанюк. В среду решением властей лимиты на продажу топлива ужесточили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. "Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичам Аксёновым поставлена задача – обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями" , - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. С четверга и до нормализации поставок ежедневно в утренние часы будет публиковаться информация о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо, написал он. Гоцанюк указал список из 70 АЗС Крыма, на которых утром есть топливо. При этом в основном на указанных заправках есть дизельное топливо или только бензин 95 марки премиум. Гоцанюк добавил, что общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объёме.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, топливо, цены на топливо, дизельное топливо, дефицит бензина