https://1prime.ru/20251002/krym-863066637.html
Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива
Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива - 02.10.2025, ПРАЙМ
Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива
Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщил утром в четверг глава правительства региона Юрий Гоцанюк. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T10:54+0300
2025-10-02T10:54+0300
2025-10-02T10:54+0300
энергетика
крым
топливо
цены на топливо
дизельное топливо
дефицит бензина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщил утром в четверг глава правительства региона Юрий Гоцанюк. В среду решением властей лимиты на продажу топлива ужесточили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров. "Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичам Аксёновым поставлена задача – обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями" , - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. С четверга и до нормализации поставок ежедневно в утренние часы будет публиковаться информация о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо, написал он. Гоцанюк указал список из 70 АЗС Крыма, на которых утром есть топливо. При этом в основном на указанных заправках есть дизельное топливо или только бензин 95 марки премиум. Гоцанюк добавил, что общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объёме.
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_694b1ba3dbbf0d413e57d12c3ad75399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, топливо, цены на топливо, дизельное топливо, дефицит бензина
Энергетика, КРЫМ, топливо, цены на топливо, дизельное топливо, дефицит бензина
Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива
Гоцанюк: запасы топлива в Крыму распределили пропорционально между муниципалитетами
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщил утром в четверг глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
В среду решением властей лимиты на продажу топлива ужесточили в Крыму
, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров.
"Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичам Аксёновым поставлена задача – обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями" , - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
С четверга и до нормализации поставок ежедневно в утренние часы будет публиковаться информация о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо, написал он.
Гоцанюк указал список из 70 АЗС Крыма, на которых утром есть топливо. При этом в основном на указанных заправках есть дизельное топливо или только бензин 95 марки премиум.
Гоцанюк добавил, что общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объёме.