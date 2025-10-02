Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10:54 02.10.2025
 
Власти Крыма назвали принцип, по которому распределили запасы топлива

Гоцанюк: запасы топлива в Крыму распределили пропорционально между муниципалитетами

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Запасы топлива в республике Крым распределены на АЗС полуострова пропорционально, сообщил утром в четверг глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
В среду решением властей лимиты на продажу топлива ужесточили в Крыму, теперь в одни руки отпускается не более 20 литров.
"Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичам Аксёновым поставлена задача – обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями" , - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
С четверга и до нормализации поставок ежедневно в утренние часы будет публиковаться информация о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо, написал он.
Гоцанюк указал список из 70 АЗС Крыма, на которых утром есть топливо. При этом в основном на указанных заправках есть дизельное топливо или только бензин 95 марки премиум.
Гоцанюк добавил, что общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объёме.
 
