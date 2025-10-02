Евро слабо растет к доллару

https://1prime.ru/20251002/kurs-863059699.html

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг утром слабо поднимается перед выходом данных по безработице в еврозоне в августе, ожидается, что показатель останется на июльском уровне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1732 доллара с 1,1731 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 147,24 иены с уровня прошлого закрытия в 147,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,01%, до 97,75 пункта. Позднее в четверг будут опубликованы данные по безработице в еврозоне от европейского статистического агентство Евростат. Прогнозируется, что показатель в августе составил 6,2%, не изменившись по сравнению с уровнем июля.

