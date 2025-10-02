Курс юаня опустился до 11,28 рубля

https://1prime.ru/20251002/kurs-863064233.html
Курс рубля в начале торгов четверга значительно растет к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга значительно растет к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск падает на 8 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,28 рубля.
