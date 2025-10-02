https://1prime.ru/20251002/kurs-863086760.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 октября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 октября - 02.10.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 октября

02.10.2025

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 5,78 копейки - до 11,3342 рубля, доллара - на 48,82 копейки, до 81,0085 рубля, евро - на 29,71 копейки, до 95,3411 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рф

сша

