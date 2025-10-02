https://1prime.ru/20251002/ldpr-863080542.html
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР - 02.10.2025, ПРАЙМ
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР
Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:52+0300
2025-10-02T15:52+0300
2025-10-02T15:52+0300
общество
москва
рф
леонид слуцкий
владимир жириновский
лдпр
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_217eaf11e6c3d3fc461f8364044bac3e.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости. Сначала делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого в качестве председателя ЛДПР, так как в уставе партии отсутствует термин "переизбрание". XXXVII съезд ЛДПР открылся в четверг в Москве. Он посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда принимают участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО. ЛДПР старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии. Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя партии или высшего совета не реже одного раза в четыре года.
https://1prime.ru/20250912/gd-862212890.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de83de4a6d3c2f9757046b4ea7a5c90e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, рф, леонид слуцкий, владимир жириновский, лдпр, госдума
Общество , МОСКВА, РФ, Леонид Слуцкий, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР
ЛДПР вновь избрала Леонида Слуцкого председателем партии