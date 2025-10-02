Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/ldpr-863080542.html
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР - 02.10.2025, ПРАЙМ
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР
Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:52+0300
2025-10-02T15:52+0300
общество
москва
рф
леонид слуцкий
владимир жириновский
лдпр
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_217eaf11e6c3d3fc461f8364044bac3e.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости. Сначала делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого в качестве председателя ЛДПР, так как в уставе партии отсутствует термин "переизбрание". XXXVII съезд ЛДПР открылся в четверг в Москве. Он посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда принимают участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО. ЛДПР старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии. Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя партии или высшего совета не реже одного раза в четыре года.
https://1prime.ru/20250912/gd-862212890.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de83de4a6d3c2f9757046b4ea7a5c90e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, рф, леонид слуцкий, владимир жириновский, лдпр, госдума
Общество , МОСКВА, РФ, Леонид Слуцкий, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума
15:52 02.10.2025
 
Слуцкого вновь избрали председателем ЛДПР

ЛДПР вновь избрала Леонида Слуцкого председателем партии

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого в качестве председателя ЛДПР, так как в уставе партии отсутствует термин "переизбрание".
XXXVII съезд ЛДПР открылся в четверг в Москве. Он посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда принимают участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО.
ЛДПР старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя партии или высшего совета не реже одного раза в четыре года.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЛДПР предложила изменить выплаты пособий при рождении второго ребенка
12 сентября, 19:39
 
ОбществоМОСКВАРФЛеонид СлуцкийВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала