"Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома" - 02.10.2025
"Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома"
"Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома" - 02.10.2025, ПРАЙМ
"Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома"
Российский ритейлер "Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома", в рамках него переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T14:02+0300
2025-10-02T14:02+0300
экономика
бизнес
россия
москва
артемий лебедев
магнит
торговля
продукты питания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863075415_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_44bb341eb207ae2999e7f326bd2e1b76.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома", в рамках него переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент, дизайнерские решения концепта торговых точек были разработаны студией Артемия Лебедева, говорится в сообщении пресс-службы компании. "Магнит"... разработал новый концепт для своего ключевого формата - магазинов "у дома". В обновленных магазинах сделан фокус на максимальное удобство покупок, готовую еду, популярные продуктовые категории и дополнительные сервисы. Дизайнерские решения в оформлении торговых точек разработаны Студией Артемия Лебедева", - говорится в сообщении. "Новый концепт отражает покупательское восприятие "Магнита", ключевыми атрибутами которого являются надежность, дружелюбие и понятность. Вокруг этих ключевых для покупателя сети ценностей было реализовано дизайнерское решение, переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент. Новый концепт также отражает основные преимущества "Магнита": близость к покупателю, глубокое понимание его потребностей, максимальную доступность цен, стабильность качества и удобство", - добавляется там. Отмечается, что первый магазин в новом концепте открылся в Москве. Ассортимент точки составляет около 5,3 тысячи товарных позиций, также в нем представлены сервисы готового питания, имеется раменная, работающая в режиме самообслуживания. "Кроме расширенного предложения готовой еды, в новом "Магните" также увеличен ассортимент продуктов азиатской кухни - одной из самых востребованных и быстро растущих на сегодняшний день категорий", - уточнили в компании. Там также рассказали, что зонирование торгового зала предусматривает два покупательских маршрута - короткий и длинный. Первый объединяет решения для быстрого перекуса, в том числе готовую еду и зону кафе. "Студия Артемия Лебедева разработала для магазинов "Магнит" "у дома" новое оформление интерьеров, визуальный язык и фирменный шрифт", - уточняется в сообщении. В компании уточнили, что до конца года ритейлер планирует открыть еще несколько магазинов в новом концепте. "Компания проанализирует клиентский опыт, при необходимости внесет улучшения в концепт магазинов и с 2026 года начнет масштабировать его на все регионы присутствия", - заключили там. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России.
москва
бизнес, россия, москва, артемий лебедев, магнит, торговля, продукты питания
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Артемий Лебедев, Магнит, торговля, продукты питания
14:02 02.10.2025
 
"Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома"

Студия Лебедева разработала дизайн нового концепта магазинов "Магнита"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Логотип магазина "Магнит". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома", в рамках него переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент, дизайнерские решения концепта торговых точек были разработаны студией Артемия Лебедева, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Магнит"... разработал новый концепт для своего ключевого формата - магазинов "у дома". В обновленных магазинах сделан фокус на максимальное удобство покупок, готовую еду, популярные продуктовые категории и дополнительные сервисы. Дизайнерские решения в оформлении торговых точек разработаны Студией Артемия Лебедева", - говорится в сообщении.
"Новый концепт отражает покупательское восприятие "Магнита", ключевыми атрибутами которого являются надежность, дружелюбие и понятность. Вокруг этих ключевых для покупателя сети ценностей было реализовано дизайнерское решение, переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент. Новый концепт также отражает основные преимущества "Магнита": близость к покупателю, глубокое понимание его потребностей, максимальную доступность цен, стабильность качества и удобство", - добавляется там.
Отмечается, что первый магазин в новом концепте открылся в Москве. Ассортимент точки составляет около 5,3 тысячи товарных позиций, также в нем представлены сервисы готового питания, имеется раменная, работающая в режиме самообслуживания. "Кроме расширенного предложения готовой еды, в новом "Магните" также увеличен ассортимент продуктов азиатской кухни - одной из самых востребованных и быстро растущих на сегодняшний день категорий", - уточнили в компании.
Там также рассказали, что зонирование торгового зала предусматривает два покупательских маршрута - короткий и длинный. Первый объединяет решения для быстрого перекуса, в том числе готовую еду и зону кафе. "Студия Артемия Лебедева разработала для магазинов "Магнит" "у дома" новое оформление интерьеров, визуальный язык и фирменный шрифт", - уточняется в сообщении.
В компании уточнили, что до конца года ритейлер планирует открыть еще несколько магазинов в новом концепте. "Компания проанализирует клиентский опыт, при необходимости внесет улучшения в концепт магазинов и с 2026 года начнет масштабировать его на все регионы присутствия", - заключили там.
"Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВААртемий ЛебедевМагнитторговляпродукты питания
 
 
