2025-10-02T14:02+0300

москва

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Магнит" разработал новый концепт магазинов формата "у дома", в рамках него переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент, дизайнерские решения концепта торговых точек были разработаны студией Артемия Лебедева, говорится в сообщении пресс-службы компании. "Магнит"... разработал новый концепт для своего ключевого формата - магазинов "у дома". В обновленных магазинах сделан фокус на максимальное удобство покупок, готовую еду, популярные продуктовые категории и дополнительные сервисы. Дизайнерские решения в оформлении торговых точек разработаны Студией Артемия Лебедева", - говорится в сообщении. "Новый концепт отражает покупательское восприятие "Магнита", ключевыми атрибутами которого являются надежность, дружелюбие и понятность. Вокруг этих ключевых для покупателя сети ценностей было реализовано дизайнерское решение, переосмыслена организация торгового пространства и ассортимент. Новый концепт также отражает основные преимущества "Магнита": близость к покупателю, глубокое понимание его потребностей, максимальную доступность цен, стабильность качества и удобство", - добавляется там. Отмечается, что первый магазин в новом концепте открылся в Москве. Ассортимент точки составляет около 5,3 тысячи товарных позиций, также в нем представлены сервисы готового питания, имеется раменная, работающая в режиме самообслуживания. "Кроме расширенного предложения готовой еды, в новом "Магните" также увеличен ассортимент продуктов азиатской кухни - одной из самых востребованных и быстро растущих на сегодняшний день категорий", - уточнили в компании. Там также рассказали, что зонирование торгового зала предусматривает два покупательских маршрута - короткий и длинный. Первый объединяет решения для быстрого перекуса, в том числе готовую еду и зону кафе. "Студия Артемия Лебедева разработала для магазинов "Магнит" "у дома" новое оформление интерьеров, визуальный язык и фирменный шрифт", - уточняется в сообщении. В компании уточнили, что до конца года ритейлер планирует открыть еще несколько магазинов в новом концепте. "Компания проанализирует клиентский опыт, при необходимости внесет улучшения в концепт магазинов и с 2026 года начнет масштабировать его на все регионы присутствия", - заключили там. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России.

москва

